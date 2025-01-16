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Duruşmalara Katılmamıştı! Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay Hakkında Yakalama Kararı

Duruşmalara Katılmamıştı! Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay Hakkında Yakalama Kararı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 21:17

Son dakika haberine göre Sözcü gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. İşte detaylar...

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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın önceki duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında mahkeme heyeti yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Daha önceki duruşmalara da katılmamıştı

Daha önceki duruşmalara da katılmamıştı

Yurt dışında bulunan Burak Akbay önceki duruşmalara katılmamış ve ifadesi alınamamıştı. Duruşmada savunma yapan Akbay’ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, müvekkilinin işleri nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Osman Elmallı

o çocuğu cevat herkesi engelliyorsun kimse cevap yazamıyor sana sonra ötüyorsun böyle

Ahmet

Bi zsman gür saçlı biri demişti,100 bin trolümüz var diye

Cevat Ertan

Tayyip Erdoğan hakkında yalan haber yaparsan olacağı bu istediğin kadar kaç ne kadar kaçabileceksin?

Cevat Ertan

Tayyip Erdoğan hakkında yalan haber yaparsan olacağı bu istediğin kadar kaç ne kadar kaçabileceksin?