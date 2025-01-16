Duruşmalara Katılmamıştı! Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay Hakkında Yakalama Kararı
Duruşmalara Katılmamıştı! Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay Hakkında Yakalama Kararı
Son dakika haberine göre Sözcü gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. İşte detaylar...
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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
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Daha önceki duruşmalara da katılmamıştı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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o çocuğu cevat herkesi engelliyorsun kimse cevap yazamıyor sana sonra ötüyorsun böyle
Bi zsman gür saçlı biri demişti,100 bin trolümüz var diye
Tayyip Erdoğan hakkında yalan haber yaparsan olacağı bu istediğin kadar kaç ne kadar kaçabileceksin?
Tayyip Erdoğan hakkında yalan haber yaparsan olacağı bu istediğin kadar kaç ne kadar kaçabileceksin?