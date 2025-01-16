Burak Akbay Kimdir? Sözcü ve SZC TV Sabihi Burak Akbay Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıktı?
Burak Akbay Kimdir? Sözcü ve SZC TV Sabihi Burak Akbay Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıktı?
Sözcü Gazetesi ve SZC televizyonunun sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada bugün çıkan karar dikkat çekti. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ünlü medya patronu hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, pek çok kişi Burak Akbay'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Aktaş kimdir? Burak Aktaş'ın gazete ve televizyon kanalları hangileri? Neden yakalama kararı çıkarıldı?
İşte, detaylar...
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Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin Sahibi Burak Akbay Kimdir?
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Burak Akbay'ın Kariyer Hayatı
Burak Akbay Evli mi? Nerede Yaşıyor?
Burak Akbay'ın Gazete ve Televizyon Kanalları
Burak Akbay'ın Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı?
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Burak Akbay'a Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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