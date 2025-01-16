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Burak Akbay Kimdir? Sözcü ve SZC TV Sabihi Burak Akbay Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıktı?

Burak Akbay Kimdir? Sözcü ve SZC TV Sabihi Burak Akbay Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıktı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 21:58

Sözcü Gazetesi ve SZC televizyonunun sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada bugün çıkan karar dikkat çekti. İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ünlü medya patronu hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, pek çok kişi Burak Akbay'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Aktaş kimdir? Burak Aktaş'ın gazete ve televizyon kanalları hangileri? Neden yakalama kararı çıkarıldı?

İşte, detaylar...

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Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin Sahibi Burak Akbay Kimdir?

Sözcü Gazetesi ve SZC TV'nin Sahibi Burak Akbay Kimdir?

Burak Akbay, 1 Ocak 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Maçka İlkokulu'nda başlayan Akbay, daha sonra Özel Dost Lisesi'nden mezun oldu. 

Üniversite eğitimi için İsviçre'ye giden Akbay, American College of Switzerland'da İngilizce ve Fransızca olarak Pazarlama ve İdari İşletme alanında eğitim aldı.

Burak Akbay'ın Kariyer Hayatı

Burak Akbay'ın Kariyer Hayatı

Burak Akbay, İsviçre'deki üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Kariyer hayatına İstanbul'da kurduğu matbaa ile başlayan Akbay, burada Türk ve yabancı uyruklu gazeteler bastı. Bir süre sonra Fotogol adlı spor gazetesi ile yayıncılık hayatına ilk adımını attı. 

Burak Akbay, Haziran 2007'de Sözcü gazetesini kurdu. 2012 yılının Haziran ayında ise 'AMK' adlı spor gazetesi ile sektördeki alanını genişletmeye başladı. Kasım 2014'te Korkusuz gazetesi ve 2023 yılında ise Sözcü TV ile adından söz ettirdi. 

Akbay ayrıca, 1972 yılında kurulan ve 1993 yılında isim hakkı nedeniyle kapanan, daha sonra ise 1989 yılında satın alınan Gırgır dergisini de bünyesine kattı. Mart 2015'ten beri Sözcü gazetesinin eki olarak Gırgır da okuyucularla buluşuyor.

Burak Akbay Evli mi? Nerede Yaşıyor?

Burak Akbay Evli mi? Nerede Yaşıyor?

Gazeteci Ertuğrul Akbay'ın oğlu Burak Akbay, Zeynep Akbay ile evli. Türkiye'de ikamet etmeyen Akbay'ın Londra'da yaşadığı biliniyor.

Burak Akbay'ın Gazete ve Televizyon Kanalları

Burak Akbay'ın Gazete ve Televizyon Kanalları

  • Sözcü Gazetesi

  • AMK Gazetesi

  • Korkusuz Gazetesi

  • Gırgır Dergisi 

  • Sözcü TV

Burak Akbay'ın Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı?

Burak Akbay'ın Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı?

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay ve gazetenin bazı yazarlarının yargılandığı davaya bugün devam edildi. Davanın önceki duruşmalarına katılmayan Akbay hakkında mahkeme heyeti yakamala kararı çıkarttı.

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Burak Akbay'a Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Burak Akbay'a Neden Yakalama Kararı Çıkarıldı?

Burak Akbay hakkında açılan dava kapsamında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Akbay’ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, yaptığı açıklamada müvekkilinin işleri dolayısıyla duruşmaya katılamadığını belirtti. Davada sonraki duruşma tarihi 29 Nisan olarak belirlendi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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