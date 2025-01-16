Burak Akbay Kimdir? Sözcü ve SZC TV Sabihi Burak Akbay Hakkında Neden Yakalama Kararı Çıktı?

Burak Akbay, İsviçre'deki üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü. Kariyer hayatına İstanbul'da kurduğu matbaa ile başlayan Akbay, burada Türk ve yabancı uyruklu gazeteler bastı. Bir süre sonra Fotogol adlı spor gazetesi ile yayıncılık hayatına ilk adımını attı.

Burak Akbay, Haziran 2007'de Sözcü gazetesini kurdu. 2012 yılının Haziran ayında ise 'AMK' adlı spor gazetesi ile sektördeki alanını genişletmeye başladı. Kasım 2014'te Korkusuz gazetesi ve 2023 yılında ise Sözcü TV ile adından söz ettirdi.

Akbay ayrıca, 1972 yılında kurulan ve 1993 yılında isim hakkı nedeniyle kapanan, daha sonra ise 1989 yılında satın alınan Gırgır dergisini de bünyesine kattı. Mart 2015'ten beri Sözcü gazetesinin eki olarak Gırgır da okuyucularla buluşuyor.