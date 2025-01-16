Valilik Tek Tek Açıkladı: İstanbul'da Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Devrede!
Valilik Tek Tek Açıkladı: İstanbul'da Sahte İçkiye Karşı Yeni Tedbirler Devrede!
İstanbul Valiliği, sahte ve kaçak içkiyle mücadele için yeni tedbirler aldı. Alkol satışı yapan işletmelere 7/24 kayıt yapan kamera sistemi zorunluluğu getirildi. Denetimler kapsamında 29 ton sahte alkole el konulurken, 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Yıl genelinde 302 ton sahte alkol ele geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliği, sahte ve kaçak içki tüketiminin önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için yeni tedbirler aldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Valilik genelgesine göre, alkol satışı yapan işletmelere yüksek çözünürlüklü kamera sistemi kurma zorunluluğu getirildi ve kayıtların 30 gün boyunca saklanması şart koşuldu. Ayrıca, denetimler sıkılaştırılarak, sahte içki satışı tespit edilen işletmelerin ruhsatları iptal edildi.
2024 yılında toplam 302 ton sahte içkiye el konulurken, sadece son operasyonlarda 29 ton sahte içki ele geçirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4’ü kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Valilik, denetimlerin 24 saat esasına göre devam edeceğini ve sahte içkiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın