Yanlışlıkla Dahi Çaldığında Üzüntüden Baygınlık Geçirtip Ambulansı Çağırtacak 15 Şarkı
Yanlışlıkla Dahi Çaldığında Üzüntüden Baygınlık Geçirtip Ambulansı Çağırtacak 15 Şarkı
Yanlışlıkla da çalmasın! Başladığı anda bizi hüzne boğup boğup duvara atacak o şarkılar bu listede...
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1. Sertab Erener - Yanarım
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2. Levent Yüksel - Zalim
3. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti
4. Mustafa Ceceli - Unutamam
5. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
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6. Harun Kolçak - Gitme Seviyorum ft. Tan Taşçı
7. Gökhan Türkmen - Bir Öykü
8. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen
9. Müslüm Gürses - Nilüfer
10. Sezen Aksu - Sarı Odalar
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11. Nilipek - Gömülür
12. Tarkan - Dön Bebeğim
13. Ceylan Ertem & Mabel Matiz - Kör Heves
14. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez
15. Emre Aydın - Hoşçakal
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