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Yanlışlıkla Dahi Çaldığında Üzüntüden Baygınlık Geçirtip Ambulansı Çağırtacak 15 Şarkı

etiket Yanlışlıkla Dahi Çaldığında Üzüntüden Baygınlık Geçirtip Ambulansı Çağırtacak 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 00:14

Yanlışlıkla da çalmasın! Başladığı anda bizi hüzne boğup boğup duvara atacak o şarkılar bu listede...

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1. Sertab Erener - Yanarım

2. Levent Yüksel - Zalim

3. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti

4. Mustafa Ceceli - Unutamam

5. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

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6. Harun Kolçak - Gitme Seviyorum ft. Tan Taşçı

7. Gökhan Türkmen - Bir Öykü

8. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

9. Müslüm Gürses - Nilüfer

10. Sezen Aksu - Sarı Odalar

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11. Nilipek - Gömülür

12. Tarkan - Dön Bebeğim

13. Ceylan Ertem & Mabel Matiz - Kör Heves

14. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez

15. Emre Aydın - Hoşçakal

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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