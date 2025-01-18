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Musluktan Akan Su Isındıkça Sesi Neden Değişir?

Musluktan Akan Su Isındıkça Sesi Neden Değişir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 12:51

Musluktan akan suyun sıcaklığı arttıkça sesinin değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Banyo yapmadan önce ya da bir bardağı doldururken bu farklılığı hissetmek mümkün. Sıcaklık değişimi, suyun yapısında ve akışında önemli bir rol oynuyor. Şimdi bu ses farkının ardındaki bilimsel nedenlere bir göz atalım!

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Bir su molekülüne yakından bakıldığında, V harfine benzeyen ve kolları arasında yaklaşık 105 derecelik açıya sahip bir yapı görülür. Molekülün uçlarında hidrojen atomları, keskin bölümünde ise oksijen atomu yer alır.

Bir su molekülüne yakından bakıldığında, V harfine benzeyen ve kolları arasında yaklaşık 105 derecelik açıya sahip bir yapı görülür. Molekülün uçlarında hidrojen atomları, keskin bölümünde ise oksijen atomu yer alır.

Oksijen, bağ yapmamış elektronları nedeniyle negatif yüklüyken, hidrojenler pozitif yük taşır. Bu farklı yük dağılımı, su molekülleri arasında hidrojen bağları oluşturur ve molekülleri birbirine bağlar.

Oksijen, bağ yapmamış elektronları nedeniyle negatif yüklüyken, hidrojenler pozitif yük taşır. Bu farklı yük dağılımı, su molekülleri arasında hidrojen bağları oluşturur ve molekülleri birbirine bağlar.

Ancak işin sırrı, suyun ısınmaya başlamasıyla bu bağların gücünü kaybetmesinde yatıyor.

Su ısındıkça moleküllerin kinetik enerjisi artar ve hidrojen bağlarının oluşum oranı azalır. Böylece moleküllerin daha bağımsız hareket etmesine neden olur ve suyun akışkanlığı artar.

Su ısındıkça moleküllerin kinetik enerjisi artar ve hidrojen bağlarının oluşum oranı azalır. Böylece moleküllerin daha bağımsız hareket etmesine neden olur ve suyun akışkanlığı artar.

Daha akışkan bir su kütlesi, yüzeye daha küçük kümeler hâlinde çarpar ve bu da çıkan sesin değişmesine yol açar. İşte bu yüzden, sıcak suyun sesi soğuk suya kıyasla farklı algılanır.

Daha akışkan bir su kütlesi, yüzeye daha küçük kümeler hâlinde çarpar ve bu da çıkan sesin değişmesine yol açar. İşte bu yüzden, sıcak suyun sesi soğuk suya kıyasla farklı algılanır.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sıcaklık farkı sadece suyun değil, kaptaki hava sütunu rezonansını da etkiliyor. Araştırmacılar, soğuk suyun dökülmesi sırasında kabın titreşimlerinin daha baskın olduğunu, sıcak su döküldüğünde ise hava sütunu rezonansının ön plana çıktığını belirtti.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sıcaklık farkı sadece suyun değil, kaptaki hava sütunu rezonansını da etkiliyor. Araştırmacılar, soğuk suyun dökülmesi sırasında kabın titreşimlerinin daha baskın olduğunu, sıcak su döküldüğünde ise hava sütunu rezonansının ön plana çıktığını belirtti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Yasemin Demir

Denemesi bedava yazılmış ama lütfen denemeyin. Su kıtlığı olan şu dönemde yapılması önerilecek en kötü deney