Musluktan Akan Su Isındıkça Sesi Neden Değişir?

Musluktan akan suyun sıcaklığı arttıkça sesinin değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Banyo yapmadan önce ya da bir bardağı doldururken bu farklılığı hissetmek mümkün. Sıcaklık değişimi, suyun yapısında ve akışında önemli bir rol oynuyor. Şimdi bu ses farkının ardındaki bilimsel nedenlere bir göz atalım!

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