Acı Bir Şey Yediğimizde Neden Burnumuz Şelale Gibi Akar?

Baharatlı yemekler, birçok insanın favorisi olsa da etkileri oldukça ilginç. Ağzınız yanar, salya bezleriniz hızlanır ve terlersiniz. Bir de kaçınılmaz olarak burnunuz akar. Peki, neden oluyor? Bu durumun arkasındaki bilimsel sebebe gelin bakalım!