Tarihin En Korkunç Cezalandırma Yöntemlerinden Biri: 'Kırılma Çarkı' ve İnsanı Hayrete Düşüren Hikayesi
Tarihin En Korkunç Cezalandırma Yöntemlerinden Biri: 'Kırılma Çarkı' ve İnsanı Hayrete Düşüren Hikayesi
Tarih boyunca insanlar adaleti sağlamak için pek çok korkunç yöntem geliştirdi. Bu yöntemlerden biri de 'Kırılma Çarkı' olarak biliniyordu. Suçluları sadece öldürmek değil, acı çektirmek için tasarlanmıştı. Çark, yavaş bir şekilde işlev görüyordu. Peki, korkutucu alet tam olarak nasıl çalışıyordu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırılma Çarkı, masum bir tekerlek gibi görünebilir ancak bu aletin amacı bedenleri kırmak ve parçalamaktı. Devasa ahşap çark, büyük çivilerle donatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşkence sırasında cellat, çarkı kullanarak suçlunun önce bacaklarını, ardından kollarını kırar ve her bir kemiği tek tek paramparça ederdi. Bazı durumlarda, kurbanın boynu ya da kalbine yapılan ölümcül bir darbe ile işkence sona erdirilirdi.
Bu yöntem özellikle cinayet, tecavüz, ihanet ya da soygun gibi suçları işleyenler için kullanılıyordu. Ancak hırsızlar veya basit suçlular bile bazen cezaya maruz kalıyordu.
Roma İmparatorluğu'ndan 19. yüzyıl Avrupa'sına kadar geniş bir coğrafyada kullanılan bu işkence yöntemi, en çok Fransa ve Almanya gibi ülkelerde uygulandı.
Özellikle Fransa'da, kemiklerin yavaşça ve tekrar tekrar kırılması yaygın bir uygulamaydı. Kurban, tüm uzuvları tamamen kırıldıktan sonra bile acı çekmeye devam ederdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer kurban işkenceden sonra hala hayatta kalmayı başarırsa bu kez kırık bedeni, bir başka çarka bağlanır ve direğin tepesine asılırdı. Burada ceset, yırtıcı hayvanlara ve doğanın acımasız koşullarına terk edilirdi.
Ancak bazı nadir durumlarda, işkence sırasında çarktan düşen veya bir şekilde hayatta kalan kişiler, ilahi bir müdahale olarak görüldüğü için bağışlanır ve serbest bırakılırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın