Tarihin En Korkunç Cezalandırma Yöntemlerinden Biri: 'Kırılma Çarkı' ve İnsanı Hayrete Düşüren Hikayesi

Tarih boyunca insanlar adaleti sağlamak için pek çok korkunç yöntem geliştirdi. Bu yöntemlerden biri de 'Kırılma Çarkı' olarak biliniyordu. Suçluları sadece öldürmek değil, acı çektirmek için tasarlanmıştı. Çark, yavaş bir şekilde işlev görüyordu. Peki, korkutucu alet tam olarak nasıl çalışıyordu?