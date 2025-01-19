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Bu Liste Hepimizin! 2024’te Ülkece En Çok Dinlediğimiz 13 Şarkı

etiket Bu Liste Hepimizin! 2024’te Ülkece En Çok Dinlediğimiz 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 00:15

Spotify Wrapped hem bizim için hem de Türkiye için yayınlandı! Bakalım Türkiye çapında 2024'te en çok hangi şarkılar dinlenmiş. Haydi kaydır bakalım!

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1. Era7capone - CISTAK

2. Zeynep Bastık - Lan

3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)

4. LVBEL C5 - SEZEN AKSU

5. KÖFN X Simge - Yakışıklı

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6. Dedublüman - Sen Bilmezsin

7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER

8. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

9. Reynmen - Renklensin

10. ElMusto - Dale Don Dale

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11. Semicenk - Batık Gemi

12. M Lisa - ARABA

13. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA

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Radlands
Radlands
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