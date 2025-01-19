Bu Liste Hepimizin! 2024’te Ülkece En Çok Dinlediğimiz 13 Şarkı
Bu Liste Hepimizin! 2024’te Ülkece En Çok Dinlediğimiz 13 Şarkı
Spotify Wrapped hem bizim için hem de Türkiye için yayınlandı! Bakalım Türkiye çapında 2024'te en çok hangi şarkılar dinlenmiş. Haydi kaydır bakalım!
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1. Era7capone - CISTAK
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2. Zeynep Bastık - Lan
3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)
4. LVBEL C5 - SEZEN AKSU
5. KÖFN X Simge - Yakışıklı
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6. Dedublüman - Sen Bilmezsin
7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER
8. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
9. Reynmen - Renklensin
10. ElMusto - Dale Don Dale
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11. Semicenk - Batık Gemi
12. M Lisa - ARABA
13. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA
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