Roma İmparatorluğu Zamanında Askerlere Maaş Olarak Neden Tuz Verilmişti?

Roma İmparatorluğu, insanlık tarihinin gördüğü en görkemli imparatorluklardan biri. Kültürel açıdan dünyayı oldukça etkilemiş olan bu büyük imparatorlukta bir dönem askerlere maaş olarak tuzla ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Birden fazla kaynakta bu konuya dair bilgiler yer alsa da, resmi kaynaklarda bunun doğruluğu hala tartışılıyor.

Öte yandan, askerlere neden tuzla maaş ödendiği de merak ediliyor. Peki, neden ödeme yöntemi olarak tuz tercih edilmişti? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim.

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