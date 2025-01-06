Golf ve Futbol İskoçya'da Bir Zamanlar Neden Yasaklanmıştı?
Golf ve Futbol İskoçya'da Bir Zamanlar Neden Yasaklanmıştı?
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6 Mart 1457 tarihinde İskoçya Kralı II. James, golf ve futbolu yasaklayan bir kararname yayımladı👇
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Çünkü Kral II. James, bu sporların halkı okçuluk gibi askeri becerilerden uzaklaştırdığını düşünüyordu. Askeri eğitime katılması gereken gençler vaktini daha çok golf ve futbol oynayarak geçirmeyi tercih ediyordu.
O dönemlerde okçuluk savaşlarda kritik bir rol oynadığı için gençlerin zamanlarını golf ve futbolla harcamaları haliyle hoş karşılanmıyordu.
İskoçya Kralı II. James’e göre, insanların bu oyunlarla meşgul olup devletin güvenliğini ihmal etmeleri büyük bir endişe kaynağıydı. Ayrıca bu iki sporun şehirlerde yaygınlaşması toplum düzenini de olumsuz etkiliyordu.
Özellikle futbol maçları sırasında çıkan kavgalar ve yaralanmalar, kralın bu oyunları yasaklama gerekçelerinden biri oldu. Ancak dahası da vardı.
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Bu iki spor da sokaklarda ve kamuya açık alanlarda oynanıyordu. Çok fazla gürültü çıktığı için çevredeki insanlar ve iş yeri sahipleri rahatsız oluyordu.
Hatta o zamanlar golf ve futbol oynamak için kullanılan alanlar, genellikle tarım ve ticaret için uygun görülen arazilerdi. Bu yüzden ekonomik kaynakları daha verimli kullanma hedefi de bu sporların yasaklanma sebepleri arasındaydı.
Ancak 1457 yılında yürürlüğe giren bu yasaklar sonsuza kadar sürmeyecekti. İskoçya Kralı IV. James, 1502 yılında İngiltere ile imzaladığı Ebedi Barış Antlaşması ile birlikte golf ve futbol yasağını da kaldırdı.
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