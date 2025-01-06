Golf ve Futbol İskoçya'da Bir Zamanlar Neden Yasaklanmıştı?

Günümüzde golf ve futbol oynayan birçok insan var. Ancak oldukça sevilen bu sporlar tarih boyunca hep iyi anılmamış. Hatta bir zamanlar İskoçya'da bu iki spor da yasaklanmış. Peki ama neden? İskoçya Kralı II. James neden golf ve futbolu yasaklama gereği duymuştu? Gelin, birlikte öğrenelim!

Kaynak