Türkiye’den Sınır Dışı Edilen İranlı Şarkıcı Amir Tataloo’ya İdam Cezası Verildi
Türkiye’den Sınır Dışı Edilen İranlı Şarkıcı Amir Tataloo’ya İdam Cezası Verildi
İran Yüksek Mahkemesi, Aralık 2023'te Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen “Tataloo” olarak da bilinen pop yıldızı Amir Hossein Maghsoudloo'yu Hz. Muhammed'e hakaretten suçlu bularak idama mahkum etti.
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İran'da bir mahkemenin, “Tataloo” olarak da bilinen pop yıldızı Amir Hossein Maghsoudloo'yu, Hz. Muhammed'e hakaretten suçlu bularak idam cezasına çarptırdığı bildirildi.
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AFP'nin İran gazetesi Etemad'a dayandırdığı haberine göre, “Yüksek Mahkeme savcının daha önce dine hakaret suçundan verilen beş yıllık hapis cezasına itirazını kabul etti.” Gazetede, “dava yeniden açıldı ve bu kez sanık peygambere hakaretten idama mahkum edildi” ifadeleri yer aldı.
İran merkezli “Front Page” gazetesi de Tahran Birinci Ceza Mahkemesi'nin 37 yaşındaki Tataloo'yu yeniden yapılan yargılama sonucunda peygambere hakaretten idama mahkum ettiğini ve daha önce verilen beş yıllık hapis cezasını bozduğunu bildirdi.
Aralık 2023'te Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen “Tataloo”, o zamandan bu yana tutuklu bulunuyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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