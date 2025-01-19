Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 5: Dijital Çağın Meslek Haritası

Bu sorunuzu cevaplamadan önce, bu kitabımın tüm telif haklarını Darüşşafakalılar Derneğine bağışladığımı belirmek isterim. Bu kitabın gelirleri, üniversitede okuyan Darüşşafakalı kardeşlerimizin burslarına bir katkı oluyor.

Bu kitabı yazma nedenlerimin başında, pek çok insanın, teknolojideki hızlı gelişmenin gelecekte kendileri için bir tehdit oluşturduğu inancını değiştirmek arzusu gelmektedir. Teknolojik gelişmeleri takip edemeyen insanlar, yakın gelecekte robotların mesleklerini ellerinden alacaklarına inanmaktadırlar.

Gelecekte robotların, akıllı makinelerin, yazılımların ve uygulamaların, günümüzdeki pek çok meslek dalındaki işleri devralacağı kaçınılmaz bir gerçek. Günümüzdeki pek çok meslek de yok olacak. Ama bir başka gerçek var ki, bu teknolojik gelişmeler pek çok yeni mesleği de birlikte doğurmaktadırlar. Her endüstriyel devrim, kendinden bir öncekinin pek çok mesleğini yok ettiği gibi yerine yeni meslekler getirmişlerdir. Endüstri 4.0 da beraberinde yeni meslekler getiriyor. Benim amacım da gençlerimize bu yeni meslekleri tanıtarak, kariyer planlarına yardımcı olmaktı.

Bu kitabı yazmaktaki ikinci nedenim işe şudur:

İş hayatından emekli olduktan sonra, uzunca bir süre çeşitli üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak ders verdim. Bu süreçte, üniversitelerde okutulan dersleri inceleme fırsatım oldu.

Maalesef, üniversiteler çağımızın çok gerisindeler. Okutulan pek çok ders güncelliğini yitirmiş durumda. Gençlerimize çağımızın yeni teknolojileri ve yeni meslekleri konusunda işe yarar bilgi verilmiyor. Gençlerimiz de bunun farkındalar. Hatta üniversitelerimizin yöneticilerinden daha fazla farkındalar. Bundan dolayı derslere ilgi göstermiyorlar. Çağımızın teknolojileri ve meslekleri ile ilgili özel kurumların eğitim programlarına başvurup, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu gençlerimizi, geleceğin teknolojikleri konusunda bilgilendirmek için, “Teknoloji ve Gelecek” adlı bir kitap yayımlamıştım. Bu kitapta, geleceğin mesleklerine çok fazla yer verememiştim. Bu eksiği giderebilmek için, Geleceğin Meslekleri adlı kitabımı kaleme aldım. Aslında bu kitap, Teknoloji ve Gelecek kitabımın devamı niteliğindedir.