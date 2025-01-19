Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 5: Dijital Çağın Meslek Haritası
Zihin açıklığının ve yenilikçi düşüncenin peşinde, Hayri Cem ile gerçekleştirdiğimiz bu röportaj serisi, geleceğin meslekleri ve teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dünya düzenine bir pencere aralıyor. Hayri Cem, insanları gelecek korkusundan arındırmayı ve onlara umut dolu bir yol haritası sunmayı kendine misyon edinmiş bir vizyoner. Özellikle gençlerin teknoloji çağının dinamizmine ayak uydurmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasının ne denli önemli olduğunu bu röportajda bir kez daha görüyoruz.
Bu yazıda, yalnızca Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm gibi kavramların derinliklerine inmekle kalmayacak, aynı zamanda yaşam boyu öğrenmenin önemini ve bireylerin sürekli gelişimle nasıl güçlü bir gelecek inşa edebileceklerini de keşfedeceğiz. Hayri Cem’in sade ama güçlü ifadeleriyle hem bireysel hem de toplumsal dönüşüm için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öğreniyoruz.
Geleceğin mesleklerini anlamaya, eğitim sisteminin eksiklerini gidermeye ve dijital çağın hızla değişen dünyasında bir adım önde olmanın sırlarına bu yazıda tanıklık edeceksiniz.
- "Geleceğin Meslekleri" kitabını yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Size ilham veren şey neydi?
- Kitabınızda Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm kavramlarına geniş yer veriyorsunuz. Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyorsunuz?
Endüstri 4.0 üretimle ilgili bir kavramdır. Temel felsefesi, üretimde insan faktörünü minimuma indirerek, mükemmel üretim süreçleri ve ürünler yaratmaktır.
Toplum 5.0 ise sosyal yaşamla ilgilidir. Endüstri 4.0’ın yarattığı yeni teknolojileri kullanarak, insanların vaktini alan işleri dijitalleştirip, otomasyona dönüştürerek bireysel ve sosyal yaşam konforunu artırmak, bu sayede bireylerin kendilerine ayıracakları zamanı da artırmak hedeflenmektedir.
Dijital dönüşüm ise Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’ın motorudur. Gerek iş süreçlerinin gerekse bireysel ve sosyal yaşamımızdaki süreçlerin dijital süreçlere dönüşmesidir.
- Kitapta mevcut eğitim sisteminin yetersizliklerine dikkat çekiyorsunuz. Sizce bu sistem nasıl geliştirilebilir?
- Gençlere verdiğiniz eğitim ve yetkinlik tavsiyelerinde özellikle hangi becerilere odaklanmaları gerektiğini öneriyorsunuz?
Çağımızın teknolojilerine baktığımızda, temel felsefelerinin algoritma ve veri analizi olduğunu görmekteyiz. Gençlerimize tavsiyem, öncelikle olaylara algoritmik bakmayı öğrenmeleridir. Bu bakış açısının kendilerine çok şey katacağına inanmaktayım. Algoritmik düşünce, her ihtimali ve çözüm önerilerini kapsadığından hatasız ve başarılı yol almalarını sağlar.
Bunun aynı sıra, veri analizi yapmayı ve Büyük Veriden yararlanma yollarını öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Zira veriye dayanmadan yapılacak analizlerin doğru olma ihtimali oldukça düşüktür. Ayrıca, geleceğin mesleklerine baktıklarına, veri ile ilgili mesleklerin ne kadar çok olduklarını göreceklerdir.
- Kitabınızda, otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle yok olacak mesleklerden bahsediyorsunuz. Bu dönüşümden en çok hangi sektörlerin etkileneceğini düşünüyorsunuz?
- Geleceğin meslekleri arasında öne çıkan yeni iş kolları nelerdir ve bu mesleklerde başarılı olmanın anahtarı nedir?
Gelecekte pek çok yeni meslek doğacak. Bu yeni mesleklerin önemli bir kısmı Büyük Veri ve Yapay Zekâ üzerinde gelişecekler. Veri bilimi ve analitiği ile ilgili sayısız meslek dalı günümüzde faaliyete geçti bile. Veri tabanlı meslekler her geçen gün çeşitleniyor ve gelişiyor.
Yeni gelişen mesleklerin temelinde, az önce eğitimle ilgili sorunuzda belirttiğim teknolojiler son derece belirleyici olacak. Bu teknolojilerin kullanılması ile pek çok yeni meslek doğacak. Bunları da kitabımda detayı ile anlattım.
- Dijital dönüşümün işletmeler üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle küçük işletmeler bu sürece nasıl uyum sağlayabilir?
- Kitabınızda "yaşam boyu öğrenme" anlayışını vurguluyorsunuz. Sizce bireyler ve kurumlar bu anlayışı nasıl benimseyebilir?
Yaşam boyu öğrenme Toplum 5.0 felsefesinin de temellerini oluşturan temel taşlardan biridir. En basit haliyle şöyle tarif edebiliriz: Her gün, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak ve konfor düzeylerini yükseltecek yeni teknolojiler, uygulamalar ortaya çıkıyor. İnsanların bu yeni teknolojileri ve uygulamaları kullanabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu geliştirme kimi zaman bir online kurs, kimi zaman bir YouTube videosu şeklinde olmaktadır.
Aslında, bireylerin kendini geliştirme çabaları, bir devlet politikası haline gelmeli ve devletin, her yaştaki bireyinin eğitimi ve gelişimine destek vermesi gerekmektedir. Bakın bu konuda güzel bir örnek vereyim. Devletimizin geliştirdiği e-devlet uygulaması dünyanın en ileri ve en gelişmiş uygulamalarından biridir. Gelişmiş ülkeler dediğimiz pek çok ülkede bu hizmetin %10’u bile verilmemektedir. Gelgelelim, vatandaşlarımız bu hizmetin çok az bir kısmını kullanabilmektedirler. Zira devletimiz bu uygulamanın kullanımının yaygınlaşması için hiçbir eğitim vermemektedir. Vatandaşlarımız, kendi çabaları ile deneme yanılma yöntemi ile bu güzel uygulamayı çözmeye çalışmaktadırlar. Oysa devlet, bu uygulama konusunda vatandaşlara bir eğitim verse hem devlet işleri hafifler hem de vatandaş hizmetlere daha hızlı ulaşır.
Özetle; devletin eğitim stratejisi, akademik eğitimle sınırlı kalmamalı, eğitimi bireylerin yaşamlarının bir parçası haline getirip, öğrenmeyi yaşam boyu süren bir hedef haline getirmek olmalıdır.
Dijital dönüşüm çağında yeni yollar
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