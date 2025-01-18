Hayatınla Ne Yaptığını Bilemediğin Anlarda Sana İyi Gelecek 12 Tatlı Şarkı

İnsan bazen durup 'Ben şu an ne yapıyorum?' diye bir sorgulamaya girer. Bu gibi anlarda ne yaptığımızı şaşırırız, modumuzun düşüşünü izleriz... Bu gibi anlarda sana iyi gelecek birkaç tatlı şarkı önerimiz var. Umarız en yakın zamanda iyi hissedersin!