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Hayatınla Ne Yaptığını Bilemediğin Anlarda Sana İyi Gelecek 12 Tatlı Şarkı

etiket Hayatınla Ne Yaptığını Bilemediğin Anlarda Sana İyi Gelecek 12 Tatlı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 21:12

İnsan bazen durup 'Ben şu an ne yapıyorum?' diye bir sorgulamaya girer. Bu gibi anlarda ne yaptığımızı şaşırırız, modumuzun düşüşünü izleriz... Bu gibi anlarda sana iyi gelecek birkaç tatlı şarkı önerimiz var. Umarız en yakın zamanda iyi hissedersin!

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1. Lola Young - Messy

2. Ashe - Moral of the Story

3. Selena Gomez & The Scene - Who Says

4. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On

5. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

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6. Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!

7. Natasha Bedingfield - Unwritten

8. Kenya Grace - Strangers

9. Conan Gray - Never Ending Song

10. polarrana - chaos

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11. Bea and her Business - Born To Be Alive

12. Aerosmith - Dream On

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Radlands
Radlands
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