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Kasım Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Kasım Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

onedio.mimi - Onedio Editörü
01.11.2026 - 22:01
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Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Miley Cyrus – Flowers

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

BTS – Permission to Dance

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Dua Lipa – Dance The Night

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Coldplay & BTS – My Universe

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

BTS – Dynamite

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

OneRepublic – I Ain't Worried

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Jung Kook – Standing Next to You

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Taylor Swift – Bejeweled

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Dua Lipa – Levitating

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Jonas Brothers – Waffle House

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

I Feel Like Dancing – Jason Mraz

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

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