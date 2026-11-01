Kasım Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
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Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Miley Cyrus – Flowers
BTS – Permission to Dance
Dua Lipa – Dance The Night
Coldplay & BTS – My Universe
BTS – Dynamite
OneRepublic – I Ain't Worried
Coldplay – feelslikeimfallinginlove
Jung Kook – Standing Next to You
Taylor Swift – Bejeweled
Dua Lipa – Levitating
Jonas Brothers – Waffle House
I Feel Like Dancing – Jason Mraz
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