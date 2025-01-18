Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Türk Mitolojisi Kitabı
Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Türk Mitolojisi Kitabı
Türk mitolojisi, birbirinden ilginç hikayeleriyle bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı. Efsanevi kahramanlardan korkutucu canavarlara kadar her detay, insanı içine çekiyor. Bu mitolojik anlatılar, Türklerin geçmişten günümüze taşıdığı hayal gücünü ve inançlarını yansıtıyor. Mitolojiye meraklıysanız, bu kitaplarla o büyülü atmosferi hissedebilirsiniz. İşte mutlaka okumanız gereken 10 harika Türk mitolojisi kitabı!
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10. Eski Türk Mitolojisi – Jean Paul Roux
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9. Türk Mitolojisinin Ana Hatları – Yaşar Çoruhlu
8. Türk Canavarları Sözlüğü – Ahmet Burak Turan
7. Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar – Seçkin Sarpkaya
6. Dede Korkut Destanı – Prof. Dr. Necati Demir
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5. Türk Mitolojisi (2 Cilt) – Prof. Dr. Bahaeddin Ögel
4. Türk Masalları – Nazi Tezel
3. Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi – Yaşar Çoruhlu
2. Soylamalar ve 13. Boy - Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi – Prof. Dr. Metin Ekici
1. Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri – Fuzuli Bayat
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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