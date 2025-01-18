Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Türk Mitolojisi Kitabı

Türklerin kadim inançlarını ve mitolojik dünyasını derinlemesine ele alan bu kitap, Türklerin göçebe hayat tarzından doğan efsaneleri ve tanrı inançlarını inceliyor. Jean Paul Roux, eski Türk topluluklarının doğa, ölüm ve evren algılarını mitolojik bir perspektiften açıklıyor. Türk mitolojisini daha geniş bir çerçevede görmek isteyenler için temel bir kaynak niteliğinde.