Felsefeye İlgisi Olan Herkesin Baş Ucunda Bulundurması Gereken 10 Felsefi Kitap
Felsefeye İlgisi Olan Herkesin Baş Ucunda Bulundurması Gereken 10 Felsefi Kitap
Felsefe kitapları, dünyayı ve kendimizi anlamamızı sağlayan güçlü araçlardır. Bu kitaplar, yüzyıllar boyunca insan düşüncesinin yapı taşlarını oluşturmuştur. Her biri, farklı bir bakış açısı sunarak zihin dünyanızı zenginleştirir. Felsefi eserler karmaşık görünse de doğru başlangıç kitaplarıyla bu dünya oldukça keyifli hale gelir. İşte felsefeye adım atmak veya derinleşmek isteyenler için 10 başyapıt!
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1. Devlet – Platon (Eflatun)
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2. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme – John Locke
3. Böyle Buyurdu Zerdüşt – Friedrich Nietzsche
4. Kelimeler ve Şeyler – Michel Foucault
5. Etika – Baruch Spinoza
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6. Simyacı – Paulo Coelho
7. Tanrısal Öngörü – Lucius Annaeus Seneca
8. Varlık ve Hiçlik – Jean-Paul Sartre
9. Meditasyonlar – René Descartes
10. Sofie'nin Dünyası – Jostein Gaarder
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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