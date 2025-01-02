Felsefeye İlgisi Olan Herkesin Baş Ucunda Bulundurması Gereken 10 Felsefi Kitap

Modern felsefi romanların en ünlülerinden biri olan 'Simyacı', hayatın anlamı ve bireyin kendi kaderini keşfetme yolculuğunu anlatır. Santiago adında bir çobanın hazinesini arama hikayesi, aslında her bireyin içsel yolculuğunu temsil eder. Coelho, basit ama derin felsefi sorularla okuyucuyu kendi iç dünyasına yönlendirir.