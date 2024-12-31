Ölmeden Önce Mutlaka Okumanız Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği

Ana karakter Elizabeth Bennet, zeki, bağımsız ve keskin bir mizaca sahip genç bir kadındır. Ailesinin beş kızı vardır ve annesi, kızlarını zengin ve statü sahibi erkeklerle evlendirme takıntısıyla hareket eder. Bu çabalar sırasında Elizabeth, varlıklı ve kibirli bir soylu olan Fitzwilliam Darcy ile tanışır. İlk karşılaşmalarında Darcy’nin kibirli tavırları, Elizabeth’in ona karşı önyargılı bir tutum sergilemesine neden olur. Ancak zamanla ikili arasındaki diyaloglar, bu önyargıların ve gururun kırılmaya başladığını gösterir.