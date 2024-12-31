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Ölmeden Önce Mutlaka Okumanız Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği

Ölmeden Önce Mutlaka Okumanız Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 14:17

Bazı kitaplar vardır ki onları okumak yalnızca bir hikayeye tanıklık etmek değil, hayatı anlamaya dair bir yolculuğa çıkmaktır. Dünya edebiyatı, sayfaları arasında insan ruhunun en karanlık köşelerini, en saf duygularını ve en çetin sorularını barındıran başyapıtlarla dolu. Eğer 'Ne okumalıyım?' diye soruyorsanız, işte edebiyat tarihine damgasını vurmuş ve her kütüphanede mutlaka bulunması gereken 10 dünya klasiği!

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1. Don Kişot – Miguel de Cervantes

1. Don Kişot – Miguel de Cervantes

İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in kaleme aldığı Don Kişot, modern roman türünün ilk örneği kabul edilir. Roman, hayal gücüne kapılıp kendini bir şövalye olarak gören Don Kişot ve sadık yaveri Sancho Panza'nın maceralarını konu alır.

Gerçeklikten kopan Don Kişot, yel değirmenlerini dev, hanları ise kaleler olarak görerek onlarla kahramanca savaşır. Eser, idealizm ve gerçeklik arasındaki çatışmayı derin bir mizah ve insan sevgisiyle ele alır.

2. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

2. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

Dostoyevski’nin bu başyapıtı, ahlaki ve psikolojik bir derinliğe sahip. Fakir bir öğrenci olan Raskolnikov, toplumun yozlaşmış düzenine karşı bir başkaldırı olarak bir tefeci kadını öldürür. Ancak bu cinayet, Raskolnikov’un vicdanıyla arasındaki bitmek bilmeyen savaşı başlatır.

3. Karamazov Kardeşler – Fyodor Dostoyevski

3. Karamazov Kardeşler – Fyodor Dostoyevski

Karamazov Kardeşler, bir babanın öldürülmesi ve üç oğlunun bu cinayetle olan bağlantılarını konu alır. Dmitri, Ivan ve Alyoşa Karamazov kardeşler, farklı dünya görüşlerini temsil eder. Eser, din, ahlak, özgür irade ve insan ruhunun karmaşıklığı üzerine felsefi tartışmalarla doludur.

4. Sefiller – Victor Hugo

4. Sefiller – Victor Hugo

Victor Hugo'nun unutulmaz eseri Sefiller, Jean Valjean’ın hayatı üzerinden adalet, merhamet ve insanlık temalarını işler. Uzun yıllar hapis yattıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Valjean, geçmişi ve peşindeki müfettiş Javert’in gölgesiyle mücadele eder. Roman, Fransız toplumunun devrim öncesi ve sonrası durumunu anlatır.

5. Anna Karenina – Lev Tolstoy

5. Anna Karenina – Lev Tolstoy

Anna Karenina, mutsuz bir evlilikten kaçıp Kont Vronski ile tutkulu bir ilişkiye başlar. Ancak toplumun baskısı, Anna'nın hayatını trajik bir sona sürükler. Roman, aşk, ihanet, aile ve toplumun birey üzerindeki baskısını derinlemesine ele alır.

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6. Vadideki Zambak – Honoré de Balzac

6. Vadideki Zambak – Honoré de Balzac

Felix de Vandenesse, evli ve erdemli bir kadın olan Madame de Mortsauf’a aşık olur. Ancak bu aşk, Felix için hem bir tutku hem de bir vicdan azabı haline gelir. Roman, aşkın saflığını ve aynı zamanda yıkıcı gücünü çarpıcı bir şekilde işler.

7. Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

7. Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

Eserin ana karakteri, Notre Dame Katedrali'nin kambur ve çirkin çan kulesi zangoçu Quasimodo'dur. Toplum tarafından dışlanmış ve hor görülmüş olan Quasimodo, katedrale sığınarak kendini dış dünyadan izole eder. Onun hayatı, güzel ve özgür ruhlu çingene kızı Esmeralda ile tanıştığında tamamen değişir.

8. Aşk ve Gurur – Jane Austen

8. Aşk ve Gurur – Jane Austen

Ana karakter Elizabeth Bennet, zeki, bağımsız ve keskin bir mizaca sahip genç bir kadındır. Ailesinin beş kızı vardır ve annesi, kızlarını zengin ve statü sahibi erkeklerle evlendirme takıntısıyla hareket eder. Bu çabalar sırasında Elizabeth, varlıklı ve kibirli bir soylu olan Fitzwilliam Darcy ile tanışır. İlk karşılaşmalarında Darcy’nin kibirli tavırları, Elizabeth’in ona karşı önyargılı bir tutum sergilemesine neden olur. Ancak zamanla ikili arasındaki diyaloglar, bu önyargıların ve gururun kırılmaya başladığını gösterir.

9. Ana – Maksim Gorki

9. Ana – Maksim Gorki

Romanın başkarakteri Pelageya Nilovna, yoksul bir işçi kadındır ve hayatını fabrikada çalışan oğlu Pavel’e adar. Pavel, zamanla devrimci fikirlerle tanışır ve toplumdaki adaletsizliklere karşı bir duruş sergilemeye başlar. Başlangıçta oğlunun faaliyetlerine anlam veremeyen Pelageya, zamanla onun mücadelesinin haklılığına inanır ve oğlunun devrimci hareketine destek olmaya başlar.

10. Ölü Canlar – Nikolay Vasilyeviç Gogol

10. Ölü Canlar – Nikolay Vasilyeviç Gogol

Romanın başkahramanı Pavel İvanoviç Çiçikov, kurnaz ve fırsatçı bir dolandırıcıdır. Çiçikov, Rusya’nın taşra bölgelerini dolaşarak ölmüş köylülerin isimlerini satın almaya çalışır. Çarlık sistemi, arazi sahiplerinin ellerindeki köylülerin sayısına göre vergi ödediği bir düzene dayanmaktadır. Çiçikov, bu ölü köylülerin isimlerini resmi kayıtlardan silinmediği için hala 'canlı' kabul edildiklerini fark eder ve onları satın alarak kendine büyük bir servet kurmayı planlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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