Ölmeden Önce Mutlaka Okumanız Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği
Ölmeden Önce Mutlaka Okumanız Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği
Bazı kitaplar vardır ki onları okumak yalnızca bir hikayeye tanıklık etmek değil, hayatı anlamaya dair bir yolculuğa çıkmaktır. Dünya edebiyatı, sayfaları arasında insan ruhunun en karanlık köşelerini, en saf duygularını ve en çetin sorularını barındıran başyapıtlarla dolu. Eğer 'Ne okumalıyım?' diye soruyorsanız, işte edebiyat tarihine damgasını vurmuş ve her kütüphanede mutlaka bulunması gereken 10 dünya klasiği!
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1. Don Kişot – Miguel de Cervantes
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2. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski
3. Karamazov Kardeşler – Fyodor Dostoyevski
4. Sefiller – Victor Hugo
5. Anna Karenina – Lev Tolstoy
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6. Vadideki Zambak – Honoré de Balzac
7. Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo
8. Aşk ve Gurur – Jane Austen
9. Ana – Maksim Gorki
10. Ölü Canlar – Nikolay Vasilyeviç Gogol
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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