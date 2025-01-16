Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Yunan Mitolojisi Kitabı

Mitolojiye yeni başlayanlar için kusursuz bir rehber olan Mitoloji 101, karmaşık hikayeleri sadeleştirerek okuyuculara sunuyor. Kathleen Sears, Zeus, Hera, Athena gibi Olimpos tanrılarından Prometheus ve Titanlar’a kadar mitolojinin temel taşlarını açıklıyor.

Kitap, kısa ve anlaşılır bölümleriyle hem mitolojiye giriş yapmak isteyenlere hem de bu alandaki bilgilerini tazelemek isteyenlere hitap ediyor. Özellikle mitolojiyi eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmek isteyenler için bu kitap biçilmiş kaftan.