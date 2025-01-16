Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Yunan Mitolojisi Kitabı
Mitolojiye İlgisi Olan Herkesin Mutlaka Okuması Gereken En İyi 10 Yunan Mitolojisi Kitabı
Yunan mitolojisi, insan hayal gücünün sınırlarını zorlayan destanları, kahramanları ve tanrılarıyla her dönemde büyüleyici olmayı başardı. Tanrıların entrikalarından kahramanların trajedilerine kadar uzanan bu hikayeler hem edebiyat hem de hayal gücü için birer ilham kaynağı oldu. Listemizde, mitolojiye farklı bakış açıları sunan ve herkesin kütüphanesinde yer alması gereken 10 muhteşem eseri bir araya getirdik. Haydi gelin bakalım!
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1. Mitoloji 101 – Kathleen Sears
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2. Yunan Mitolojisi – Karl Kerényi
3. Ben Kirke – Madeline Miller
4. İlyada ve Odysseia – Homeros
5. Ariadne – Jennifer Saint
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6. Yunan ve Roma Mitolojisi – William Hansen
7. Klasik Mitoloji – Barry B. Powell
8. Bin Gemi – Natalie Haynes
9. Kızların Suskunluğu – Pat Barker
10. Akhilleus’un Şarkısı – Madeline Miller
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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