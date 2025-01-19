onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Hindistan'da Cenazeleri Neden Mezara Gömmek Yerine Yakıyorlar?

Hindistan'da Cenazeleri Neden Mezara Gömmek Yerine Yakıyorlar?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 17:35

Hindistan’da ölü yakma geleneği binlerce yıldır sürüyor. Peki bu uygulamanın nedeni ner? Hindu inancında ölüler neden yıkanıyor? İşte Hindistan’daki cenaze ritüellerine dair tüm detaylar…

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hindistan’da ölü yakma geleneği, Hindu inancının önemli bir parçası olarak binlerce yıldır uygulanıyor. Hindular fiziksel bedenin ölümden sonra bir amaca hizmet etmediğine ve ruhun reenkarnasyon sürecine geçebilmesi için bedenden ayrılması gerektiğine inanıyor.

Hindistan’da ölü yakma geleneği, Hindu inancının önemli bir parçası olarak binlerce yıldır uygulanıyor. Hindular fiziksel bedenin ölümden sonra bir amaca hizmet etmediğine ve ruhun reenkarnasyon sürecine geçebilmesi için bedenden ayrılması gerektiğine inanıyor.

Bedenin yakılması bu süreci hızlandırdığı ve ruhu özgürleştirdiği düşünülen kutsal bir ritüel. Hindu cenaze törenlerinde genellikle açık alanlar tercih ediliyor. Parklar, nehir kıyıları veya odun yığınlarının bulunduğu özel alanlar bu törenlere ev sahipliği yapıyor.

Bedenin yakılması bu süreci hızlandırdığı ve ruhu özgürleştirdiği düşünülen kutsal bir ritüel. Hindu cenaze törenlerinde genellikle açık alanlar tercih ediliyor. Parklar, nehir kıyıları veya odun yığınlarının bulunduğu özel alanlar bu törenlere ev sahipliği yapıyor.

Tören sırasında ilahiler eşliğinde bedenin yakılması dini bir görev olarak görülüyor. Törene katılanlar yas rengi olarak siyah yerine beyaz giyiyor. Bir Hindu cenazesi ölen kişinin ruhunu onurlandırmak için çeşitli ritüeller içeriyor.

Tören sırasında ilahiler eşliğinde bedenin yakılması dini bir görev olarak görülüyor. Törene katılanlar yas rengi olarak siyah yerine beyaz giyiyor. Bir Hindu cenazesi ölen kişinin ruhunu onurlandırmak için çeşitli ritüeller içeriyor.

Cenaze hazırlıkları sırasında beden bal, süt, yağ ve yoğurt gibi malzemelerle yıkanıyor. Kadınların başına zerdeçal, erkeklerin başına sandal ağacı yağı sürülüyor. Avuç içleri dua pozisyonuna getirilirken ayak baş parmakları birbirine bağlanıyor.

Cenaze hazırlıkları sırasında beden bal, süt, yağ ve yoğurt gibi malzemelerle yıkanıyor. Kadınların başına zerdeçal, erkeklerin başına sandal ağacı yağı sürülüyor. Avuç içleri dua pozisyonuna getirilirken ayak baş parmakları birbirine bağlanıyor.

Geleneksel olarak beyaz bir çarşafa sarılan beden çiçeklerle süsleniyor ve çevresine bazen de pirinç toplarından çelenkler yerleştiriliyor. Bu ritüeller ailenin ve yakın çevrenin birlikte hareket etmesini sağlayarak hem ölen kişiye hem de geride kalanlara huzur vermeyi amaçlıyor.

Geleneksel olarak beyaz bir çarşafa sarılan beden çiçeklerle süsleniyor ve çevresine bazen de pirinç toplarından çelenkler yerleştiriliyor. Bu ritüeller ailenin ve yakın çevrenin birlikte hareket etmesini sağlayarak hem ölen kişiye hem de geride kalanlara huzur vermeyi amaçlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrıca bedenin yakılması sırasında başın yakınına bir lamba koyulması veya üzerine su serpilmesi ruhun yolculuğuna uğurlanmasını simgeliyor.

Ayrıca bedenin yakılması sırasında başın yakınına bir lamba koyulması veya üzerine su serpilmesi ruhun yolculuğuna uğurlanmasını simgeliyor.

Hindular için beden geçici, ruh ise sonsuzdur. Bu nedenle ölüm sonrası bedenin korunmasına gerek olmadığına inanılır. Ölü yakma bedenin fiziksel varlığını sona erdirirken ruhun özgürleşmesine ve yeni bir yaşama geçişine yardımcı olan kutsal bir işlem olarak kabul ediliyor.

Hindular için beden geçici, ruh ise sonsuzdur. Bu nedenle ölüm sonrası bedenin korunmasına gerek olmadığına inanılır. Ölü yakma bedenin fiziksel varlığını sona erdirirken ruhun özgürleşmesine ve yeni bir yaşama geçişine yardımcı olan kutsal bir işlem olarak kabul ediliyor.

Hindistan’daki bu gelenek yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ niteliği de taşıyor. Ölüm bir son değil, ruhun yeni bir başlangıcı; bu inanç onlar için ölü yakma geleneğini anlamlı kılan temel düşünce olarak biliniyor.

Hindistan’daki bu gelenek yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ niteliği de taşıyor. Ölüm bir son değil, ruhun yeni bir başlangıcı; bu inanç onlar için ölü yakma geleneğini anlamlı kılan temel düşünce olarak biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın