Hintliler Alınlarına Neden Kırmızı Nokta Koyarlar?

Merak edilen bu gelenek aslında binlerce yıllık bir inanca dayanıyor. Sanskritçe’den türeyen “bindi” sadece bir süs değil derin bir anlam taşıyor. Alnın tam ortasında yer alması çakralar ve bilgelik merkezine işaret ediyor. Bindinin rengi, şekli ve kullanım amacı da kişiden kişiye değişiyor. Evli ve bekar kadınlar için bir ayırt edici, meditasyon için bir odak noktası olan bu gelenek günümüzde modaya da uyum sağlamış durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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