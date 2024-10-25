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Hindistan'dan Amerika'ya Dümene Bile Dokunmadan Dümdüz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Hindistan'dan Amerika'ya Dümene Bile Dokunmadan Dümdüz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 15:36

Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) deniz yoluyla ve dümdüz gitmenin mümkün olduğunu söylesek? Evet bu olağanüstü yolculuk teorik olarak 29,800 kilometre boyunca dümene bile dokunmadan gerçekleştirilebilir. Peki bu nasıl oluyor?

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Bu ilginç yolculuğun sırrı aslında dünya haritalarının doğasında yatıyor. Bildiğiniz gibi dünya bir küre; ancak haritalar düz ve iki boyutlu bir şekilde tasarlanıyor.

Şimdi aşağıdaki görsele odaklanalım: Hindistan ile ABD'yi birbirine bağlayan bu haritadaki çizgi aslında düz.

Şimdi aşağıdaki görsele odaklanalım: Hindistan ile ABD'yi birbirine bağlayan bu haritadaki çizgi aslında düz.

Üstte gördüğünüz çizgi haritada düz olsa da gerçekte aşağıdaki çizgi düz. Dünya'nın üç boyutlu bir küre olduğunu, haritaların da düz ve iki boyutlu olduğunu düşünürsek haritadaki mavi yamuk çizginin aslında dünya üzerinde düz bir rota oluşturduğunu da anlayabiliriz.

Üstte gördüğünüz çizgi haritada düz olsa da gerçekte aşağıdaki çizgi düz. Dünya'nın üç boyutlu bir küre olduğunu, haritaların da düz ve iki boyutlu olduğunu düşünürsek haritadaki mavi yamuk çizginin aslında dünya üzerinde düz bir rota oluşturduğunu da anlayabiliriz.

Gelin anlamak için hayali bir yolculuğa çıkalım! Yolculuğumuz Hint Okyanusu’ndan başlıyor. İlk olarak Madagaskar’ın yakınlarından geçiyoruz. Ardından Atlantik Okyanusu’na giriş yapıyoruz.

Gelin anlamak için hayali bir yolculuğa çıkalım! Yolculuğumuz Hint Okyanusu’ndan başlıyor. İlk olarak Madagaskar’ın yakınlarından geçiyoruz. Ardından Atlantik Okyanusu’na giriş yapıyoruz.

Burada Güney Amerika’nın doğu kıyılarında ilerliyoruz. Ekvator’a ulaştıktan sonra Pasifik Okyanusu’na yöneliyoruz ve nihayetinde Kuzey Amerika’nın batısındaki Alaska’ya ulaşarak bu uzun yolculuğumuzu düz bir rotada tamamlıyoruz.

Burada Güney Amerika’nın doğu kıyılarında ilerliyoruz. Ekvator’a ulaştıktan sonra Pasifik Okyanusu’na yöneliyoruz ve nihayetinde Kuzey Amerika’nın batısındaki Alaska’ya ulaşarak bu uzun yolculuğumuzu düz bir rotada tamamlıyoruz.

Burada Güney Amerika’nın doğu kıyılarında ilerliyoruz. Ekvator’a ulaştıktan sonra Pasifik Okyanusu’na yöneliyoruz ve nihayetinde Kuzey Amerika’nın batısındaki Alaska’ya ulaşarak bu uzun yolculuğumuzu tamamlıyoruz.

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Böyle bir yolculukla da Hindistan'dan Amerika'ya düz bir rotada gelmiş oluyoruz.

Böyle bir yolculukla da Hindistan'dan Amerika'ya düz bir rotada gelmiş oluyoruz.

Düz bir haritada bu rotaya bakarsak tam bir çizgi gibi görünmez. Ancak küre şeklindeki dünya üzerinde düşündüğümüzde tam bir düz hat olduğunu görebiliriz.

Tabii ki bu yolculuğun teorik olarak mümkün olmasının yanında bazı zorluklar da var. Okyanus akıntıları ve Antarktik buz tabakaları seyahatimizi oldukça zorlaştırabilir.

Tabii ki bu yolculuğun teorik olarak mümkün olmasının yanında bazı zorluklar da var. Okyanus akıntıları ve Antarktik buz tabakaları seyahatimizi oldukça zorlaştırabilir.

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