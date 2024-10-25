Hindistan'dan Amerika'ya Dümene Bile Dokunmadan Dümdüz Gidebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) deniz yoluyla ve dümdüz gitmenin mümkün olduğunu söylesek? Evet bu olağanüstü yolculuk teorik olarak 29,800 kilometre boyunca dümene bile dokunmadan gerçekleştirilebilir. Peki bu nasıl oluyor?