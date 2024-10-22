18 Kat, 5 Blok ve 2243 Daireden Oluşan Hong Kong'un Canavar Binalarında 10.000 Kişi Nasıl Yaşıyor?

Sosyal medyada Hong Kong'taki bu binalara denk gelmişsinizdir. Hong Kong kalabalık insan kitleleriyle dolup taşan sokakları ve etkileyici mimarisiyle tanınan bir şehir. Bu şehirde iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk var. Özellikle Quarry Bay’de yer alan ve yerel halkın 'Canavar Bina' olarak adlandırdığı Yick Cheong Binası,bu kalabalığın en çarpıcı örneklerinden biri. İşte gelin size bu Canavar Bina neden yapılmış anlatalım... 1960’lı yıllarda inşa edilen bu kompleks, birbirine bağlı beş bloktan oluşan ilginç bir yapıya sahip.