18 Kat, 5 Blok ve 2243 Daireden Oluşan Hong Kong'un Canavar Binalarında 10.000 Kişi Nasıl Yaşıyor?
18 Kat, 5 Blok ve 2243 Daireden Oluşan Hong Kong'un Canavar Binalarında 10.000 Kişi Nasıl Yaşıyor?
Sosyal medyada Hong Kong'taki bu binalara denk gelmişsinizdir. Hong Kong kalabalık insan kitleleriyle dolup taşan sokakları ve etkileyici mimarisiyle tanınan bir şehir. Bu şehirde iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk var. Özellikle Quarry Bay’de yer alan ve yerel halkın 'Canavar Bina' olarak adlandırdığı Yick Cheong Binası,bu kalabalığın en çarpıcı örneklerinden biri. İşte gelin size bu Canavar Bina neden yapılmış anlatalım... 1960’lı yıllarda inşa edilen bu kompleks, birbirine bağlı beş bloktan oluşan ilginç bir yapıya sahip.
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1960’lı yıllarda inşa edilen bu bina birbirine bağlı beş bloktan oluşan ilginç bir yapıya sahip. Dönemin nüfus patlamasıyla birlikte düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla devlet destekli olarak inşa edilen binanın içinde yaklaşık 10,000 kişi yaşıyor ve 2243 daire yer alıyor.
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Dip dibe yaşamak buradaki insanlar için sıradan bir durum haline gelmiş. Ancak bu sıkışıklığın yarattığı zorluklar tahmin edersiniz ki yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiliyor.
Canavar Bina sadece yerel halk için değil, dünya genelinden gelen turistler için de büyük bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Çeşitli filmlerde de yer alan bu yapı fotoğraf tutkunlarının gözde mekanlarından biri oldu.
Haliyle bu popülarite beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Bölge sakinleri artan ziyaretçi sayısıyla birlikte sessizlik ve saygı uyarıları yapmak zorunda kalıyor. Her gün kapınızda turistleri gördüğünüzü düşünsenize!
Canavar Bina'nın zemin katlarında da çeşitli kafe ve restoranlar bulunuyor. Burayı ziyaret eden turistler de burada oturup harcama yapıyor. Böylece yoğun yaşam koşullarına rağmen bu alandaki ekonomik canlılık da korunmuş oluyor denilebilir.
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Hong Kong’un simgelerinden biri olan Canavar Bina kimilerine estetik gelse de kimilerine de ürkütücü gelebiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz böyle bir yerde yaşar mıydınız?
Videosunu izlemek isterseniz de buyrunuz:
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