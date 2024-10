Dünyanın Dört Bir Yanında Kullanılan ''OK'' Kelimesinin Nereden Geldiği Hakkında Şaşıracağınız Bilgiler

Her gün sıkça duyduğumuz ve kullandığımız 'OK' kelimesi yıllardır uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir parçası. Onaylama veya kabul etme anlamında kullanılan bu kelime her ülkeden birçok insan için tanıdık bir ifade. Peki bu kadar yaygın olan 'OK' kelimesinin kökeni nedir? İşte gelin bu sorunun ardındaki ilginç teorilere birlikte göz atalım.

