Adı Üstünde: Uğur Böceğinin Uğurlu Sayılmasının Hak Vereceğiniz Sebebi

İngilizcede uğur böceğine 'lady bug' deniyor. Almancada ise 'Marienkäfer' yani 'Meryem böceği' olarak isimlendirilmiş. Almancada da örneğini gördüğümüz gibi, uğur böceği aslında birçok efsane ve dini çağrışımla ilişkilendirilmiş.

Katoliklikte Meryem Ana ile ilişkilendirilen uğur böceklerinin Hıristiyanlıktan önce başka dini figürlerle ilişkilendirildiği söyleniyor. Hatta kimileri, uğur böceklerini bir sembol olarak bile benimsemişti.