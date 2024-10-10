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Adı Üstünde: Uğur Böceğinin Uğurlu Sayılmasının Hak Vereceğiniz Sebebi

Adı Üstünde: Uğur Böceğinin Uğurlu Sayılmasının Hak Vereceğiniz Sebebi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 11:29

İnsanlar, yüzyıllar boyu bazı nesnelerin, bazı durumların şans getirdiğine inanmıştır. Dört yapraklı yonca, at nalı, uğur böceği...Sahi, böceğin adı bile Uğur! 

Peki uğur böceğinin şans getirdiğine dair bu inanış, nereden geliyor?

Bu konuda çeşitli fikirler var...

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Dört yapraklı yonca, at nalı, nar ağacı, uğur böceği...

Dört yapraklı yonca, at nalı, nar ağacı, uğur böceği...

İyi veya kötü şans getirdiğine inanılan nesneler saymakla bitmez. Bu nesnelerin çoğu kültürlere özel olsa da bazıları var ki bütün kültürler tarafından kabul görüyor. Uğur böceği de onlardan bir tanesi.

Adı üstünde, uğur böceğinin uğur getirdiğine dair inancımız çok yüksek. Diğer dillerde bu böcek, farklı isimlerle anılsa da o kültürlerde de uğurlu kabul ediliyor.

Adı üstünde, uğur böceğinin uğur getirdiğine dair inancımız çok yüksek. Diğer dillerde bu böcek, farklı isimlerle anılsa da o kültürlerde de uğurlu kabul ediliyor.

İngilizcede uğur böceğine 'lady bug' deniyor. Almancada ise 'Marienkäfer' yani 'Meryem böceği' olarak isimlendirilmiş. Almancada da örneğini gördüğümüz gibi, uğur böceği aslında birçok efsane ve dini çağrışımla ilişkilendirilmiş.

Katoliklikte Meryem Ana ile ilişkilendirilen uğur böceklerinin Hıristiyanlıktan önce başka dini figürlerle ilişkilendirildiği söyleniyor. Hatta kimileri, uğur böceklerini bir sembol olarak bile benimsemişti.

Tüm bu dini inançların yanısıra, uğur böcekleriyle ilgili yaygın bir rivayet daha var.

Zamanın birinde, bahçeleri zararlı böcekler istila etmiş. İnsanlar bu böceklerle nasıl baş edeceklerini düşünürken ortaya bir uğur böceği çıkmış. Uğur böceği, bitkilere musallat olan ne kadar zararlı böcek varsa hepsini varsa hepsini yiyerek yok etmiş. 

İnsanlık o günden sonra bu böceği uğurlu kabul etmiş!

Tarlanızda, bahçenizde uğur böceği görmek zararlı böceklerin ürünlerinize zarar veremeyeceği anlamına gelir. Bilim, uğur böceklerinin yaşamları boyunca yaklaşık 5 bin yaprak bitini yediğini söylüyor.

Tarlanızda, bahçenizde uğur böceği görmek zararlı böceklerin ürünlerinize zarar veremeyeceği anlamına gelir. Bilim, uğur böceklerinin yaşamları boyunca yaklaşık 5 bin yaprak bitini yediğini söylüyor.

Tabii uğur böceğinin getirdiği şans, sadece bağınız bahçeniz için değil.

Üzerine uğur böceği konan kişinin dileklerinin gerçekleşeceği rivayet edilir. Gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz kısa sürede gerçekleşecektir.

'Uç uç böceğim yarın düğün olacak Annen sana terlik pabuç alacak alacak' sözleri de boşuna değildir...

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