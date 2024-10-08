Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Saçlarımız Rapunzel Gibi Metrelerce Uzayabiliyorken Kaşlarımız ve Kirpiklerimiz Neden O Kadar Uzamaz?

Saçlarımız Rapunzel Gibi Metrelerce Uzayabiliyorken Kaşlarımız ve Kirpiklerimiz Neden O Kadar Uzamaz?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
08.10.2024 - 21:17

Hemen hemen hepimiz saçlarımızı düzenli aralıklarla kestiririz, peki ya kaşlarınız veya kirpikleriniz? 

Kaşlarınızı şekillendirmek için belki bir düzen vardır ancak kirpiklerinizi kestirmek kabul edelim ki biraz garip olurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnsan vücudunda birkaç bölge hariç hemen her yerde saç bulunur ve bu saçlar vücut sıcaklığını düzenlemede önemli rol oynar.

İnsan vücudunda birkaç bölge hariç hemen her yerde saç bulunur ve bu saçlar vücut sıcaklığını düzenlemede önemli rol oynar.

Eskiden, yünlü giysiler yaygın değilken, atalarımızın vücut kılları onları sıcak tutar ya da terlemeyle soğuturdu. Ancak saçlarımızın, kaşlarımızın ve kirpiklerimizin uzama süreçleri tamamen farklıdır.

Her saç teli, anajen, katajen ve telojen olmak üzere üç ana aşamadan geçer. Anajen, saçın aktif olarak uzadığı evredir ve saç bu dönemde hızla büyür.

Her saç teli, anajen, katajen ve telojen olmak üzere üç ana aşamadan geçer. Anajen, saçın aktif olarak uzadığı evredir ve saç bu dönemde hızla büyür.

Ardından katajen dönemi gelir ve bu süreçte saçın büyümesi durur, kan dolaşımı kesilir. Son olarak telojen aşamasında saç dinlenir ve dökülmeye başlar.

Ardından katajen dönemi gelir ve bu süreçte saçın büyümesi durur, kan dolaşımı kesilir. Son olarak telojen aşamasında saç dinlenir ve dökülmeye başlar.
www.altier.com.tr

Kaşlarınız ve kirpikleriniz de aslında tıpkı saçlarınız gibi anajen aşamasında uzuyor. Ancak aradaki fark, bu sürenin ne kadar sürdüğünde gizli.

Kaşlarınız ve kirpikleriniz de aslında tıpkı saçlarınız gibi anajen aşamasında uzuyor. Ancak aradaki fark, bu sürenin ne kadar sürdüğünde gizli.

Saçlarımızın anajen aşaması 2 ila 7 yıl kadar sürebilirken, kaşlar ve kirpiklerde bu süre sadece 30 gün kadar kısa.

Saçlarımızın anajen aşaması 2 ila 7 yıl kadar sürebilirken, kaşlar ve kirpiklerde bu süre sadece 30 gün kadar kısa.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yüzden kaşlarımız ve kirpiklerimiz saçlarımız kadar uzun boya ulaşamıyor. Eğer kaş ve kirpiklerimiz de saçlarımız gibi yıllarca anajen evresinde kalsaydı, şu an çok daha uzun kaşlar ve kirpiklerle baş etmek zorunda kalırdık!

Bu yüzden kaşlarımız ve kirpiklerimiz saçlarımız kadar uzun boya ulaşamıyor. Eğer kaş ve kirpiklerimiz de saçlarımız gibi yıllarca anajen evresinde kalsaydı, şu an çok daha uzun kaşlar ve kirpiklerle baş etmek zorunda kalırdık!

Muhtemelen birçoğumuz daha uzun kirpik ister ancak kirpiklerimiz daha uzun olsaydı hem rahatsız edici hem de işlevselliğini yitirmiş bir duruma yol açardı.

Muhtemelen birçoğumuz daha uzun kirpik ister ancak kirpiklerimiz daha uzun olsaydı hem rahatsız edici hem de işlevselliğini yitirmiş bir duruma yol açardı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın