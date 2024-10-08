Saçlarımız Rapunzel Gibi Metrelerce Uzayabiliyorken Kaşlarımız ve Kirpiklerimiz Neden O Kadar Uzamaz?
Saçlarımız Rapunzel Gibi Metrelerce Uzayabiliyorken Kaşlarımız ve Kirpiklerimiz Neden O Kadar Uzamaz?
Hemen hemen hepimiz saçlarımızı düzenli aralıklarla kestiririz, peki ya kaşlarınız veya kirpikleriniz?
Kaşlarınızı şekillendirmek için belki bir düzen vardır ancak kirpiklerinizi kestirmek kabul edelim ki biraz garip olurdu!
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İnsan vücudunda birkaç bölge hariç hemen her yerde saç bulunur ve bu saçlar vücut sıcaklığını düzenlemede önemli rol oynar.
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Her saç teli, anajen, katajen ve telojen olmak üzere üç ana aşamadan geçer. Anajen, saçın aktif olarak uzadığı evredir ve saç bu dönemde hızla büyür.
Ardından katajen dönemi gelir ve bu süreçte saçın büyümesi durur, kan dolaşımı kesilir. Son olarak telojen aşamasında saç dinlenir ve dökülmeye başlar.
Kaşlarınız ve kirpikleriniz de aslında tıpkı saçlarınız gibi anajen aşamasında uzuyor. Ancak aradaki fark, bu sürenin ne kadar sürdüğünde gizli.
Saçlarımızın anajen aşaması 2 ila 7 yıl kadar sürebilirken, kaşlar ve kirpiklerde bu süre sadece 30 gün kadar kısa.
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Bu yüzden kaşlarımız ve kirpiklerimiz saçlarımız kadar uzun boya ulaşamıyor. Eğer kaş ve kirpiklerimiz de saçlarımız gibi yıllarca anajen evresinde kalsaydı, şu an çok daha uzun kaşlar ve kirpiklerle baş etmek zorunda kalırdık!
Muhtemelen birçoğumuz daha uzun kirpik ister ancak kirpiklerimiz daha uzun olsaydı hem rahatsız edici hem de işlevselliğini yitirmiş bir duruma yol açardı.
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