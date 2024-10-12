Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Nüfusunun %78'i İngilizce Konuşmasına Rağmen ABD'nin Resmi Dili Neden İngilizce Değil?

Nüfusunun %78'i İngilizce Konuşmasına Rağmen ABD'nin Resmi Dili Neden İngilizce Değil?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
12.10.2024 - 19:23

Amerika Birleşik Devletleri denildiğinde akla hemen İngilizce gelir. Ancak birçok insanın bilmediği şaşırtıcı bir gerçek var: ABD'nin resmi dili İngilizce değil! 

Peki ama neden? Sizleri şöyle aşağıya alalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika Birleşik Devletleri, 18. yüzyılda kurulurken bireysel özgürlük ve eşitlik gibi temel idealler üzerine inşa edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, 18. yüzyılda kurulurken bireysel özgürlük ve eşitlik gibi temel idealler üzerine inşa edilmişti.

Bu ilkeler doğrultusunda, tek bir dili diğer dillerin önüne koymak, kurucu babalar tarafından antidemokratik bir hareket olarak değerlendirildi.

Bu ilkeler doğrultusunda, tek bir dili diğer dillerin önüne koymak, kurucu babalar tarafından antidemokratik bir hareket olarak değerlendirildi.

İngilizce her ne kadar baskın dil olsa da o dönemde Amerikan kolonilerinde Almanca, Fransızca, Felemenkçe ve daha birçok farklı dil konuşuluyordu.

İngilizce her ne kadar baskın dil olsa da o dönemde Amerikan kolonilerinde Almanca, Fransızca, Felemenkçe ve daha birçok farklı dil konuşuluyordu.

1780'de John Adams İngilizcenin Amerika'nın resmi dili olması gerektiğini önerdiğinde, Kıta Kongresi bu öneriyi bireysel özgürlüklere bir tehdit olarak gördü ve reddetti.

1780'de John Adams İngilizcenin Amerika'nın resmi dili olması gerektiğini önerdiğinde, Kıta Kongresi bu öneriyi bireysel özgürlüklere bir tehdit olarak gördü ve reddetti.

Çok kültürlü bir göçmen ülkesi olan Amerika’da resmi bir dil belirlemek, çeşitli kültürel gruplar arasında haksızlık olarak algılanıyordu.

Bu konuyla ilgili halk arasında dolaşan bir şehir efsanesi de var: Bir dönem Kongre, Almancayı resmi dil yapmaya çok yaklaşmıştı. Ancak hikayeye göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Frederick Muhlenberg’in tek oyu ile bu öneri reddedildi.

Bu konuyla ilgili halk arasında dolaşan bir şehir efsanesi de var: Bir dönem Kongre, Almancayı resmi dil yapmaya çok yaklaşmıştı. Ancak hikayeye göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Frederick Muhlenberg’in tek oyu ile bu öneri reddedildi.

Tabii bu hikayenin yalnızca bir efsane olduğunu tekrardan hatırlatalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gerçekte ise Amerika'nın resmi bir dile sahip olmaması, daha çok demokratik bir kararın sonucuydu. Dil birliğinden çok, bireysel özgürlüklerin korunması ve farklı kültürel kimliklerin tanınması ön planda tutuldu.

Gerçekte ise Amerika'nın resmi bir dile sahip olmaması, daha çok demokratik bir kararın sonucuydu. Dil birliğinden çok, bireysel özgürlüklerin korunması ve farklı kültürel kimliklerin tanınması ön planda tutuldu.

Her ne kadar ABD’nin federal düzeyde bir resmi dili olmasa da 50 eyaletin 32’si ve beş ABD bölgesinin tamamı, yerel düzeyde İngilizceyi resmi dil olarak kabul etmiştir.

Her ne kadar ABD’nin federal düzeyde bir resmi dili olmasa da 50 eyaletin 32’si ve beş ABD bölgesinin tamamı, yerel düzeyde İngilizceyi resmi dil olarak kabul etmiştir.

Bu da ülkedeki baskın dilin İngilizce olmasına rağmen ulusal düzeyde dil tanınmamasının, kültürel çeşitliliği koruma amacı taşıdığını gösteriyor.

İlginizi çekebilir 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın