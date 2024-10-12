Nüfusunun %78'i İngilizce Konuşmasına Rağmen ABD'nin Resmi Dili Neden İngilizce Değil?
Nüfusunun %78'i İngilizce Konuşmasına Rağmen ABD'nin Resmi Dili Neden İngilizce Değil?
Amerika Birleşik Devletleri denildiğinde akla hemen İngilizce gelir. Ancak birçok insanın bilmediği şaşırtıcı bir gerçek var: ABD'nin resmi dili İngilizce değil!
Peki ama neden? Sizleri şöyle aşağıya alalım...
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Amerika Birleşik Devletleri, 18. yüzyılda kurulurken bireysel özgürlük ve eşitlik gibi temel idealler üzerine inşa edilmişti.
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Bu ilkeler doğrultusunda, tek bir dili diğer dillerin önüne koymak, kurucu babalar tarafından antidemokratik bir hareket olarak değerlendirildi.
İngilizce her ne kadar baskın dil olsa da o dönemde Amerikan kolonilerinde Almanca, Fransızca, Felemenkçe ve daha birçok farklı dil konuşuluyordu.
1780'de John Adams İngilizcenin Amerika'nın resmi dili olması gerektiğini önerdiğinde, Kıta Kongresi bu öneriyi bireysel özgürlüklere bir tehdit olarak gördü ve reddetti.
Bu konuyla ilgili halk arasında dolaşan bir şehir efsanesi de var: Bir dönem Kongre, Almancayı resmi dil yapmaya çok yaklaşmıştı. Ancak hikayeye göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Frederick Muhlenberg’in tek oyu ile bu öneri reddedildi.
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Gerçekte ise Amerika'nın resmi bir dile sahip olmaması, daha çok demokratik bir kararın sonucuydu. Dil birliğinden çok, bireysel özgürlüklerin korunması ve farklı kültürel kimliklerin tanınması ön planda tutuldu.
Her ne kadar ABD’nin federal düzeyde bir resmi dili olmasa da 50 eyaletin 32’si ve beş ABD bölgesinin tamamı, yerel düzeyde İngilizceyi resmi dil olarak kabul etmiştir.
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