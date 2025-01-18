onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
“Sana Güvenmiyorum” Şarkısını Replay Yapmadan Duramayanlara Özel 13 Şarkı Önerisi

etiket “Sana Güvenmiyorum” Şarkısını Replay Yapmadan Duramayanlara Özel 13 Şarkı Önerisi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 21:12

Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın Sana Güvenmiyorum şarkısı hepimizi mahvetti, bu konuda hemfikirizdir herhalde. Kasım'ın başında yayınlanmasına rağmen hala müzik listelerinde yerini alan bu şarkıyı çok sevdiyseniz o zaman bu önerilerimizi de beğeneceksiniz demektir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Electro Tülay - Gönlüm

2. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

3. Sufle - İçinde Aşk Var

4. Kahraman Deniz - Suç Mahalli

5. Pinhani - İyi Böyle

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak

7. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)

8. Kalben - Al Beni

9. Hande Yener - Ben Senin Delinim

10. Seksendört - Anlayamazsın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Göksel - Sen Orda Yoksun

12. Madrigal - Ne Zamandır Sendeyim

13. Teoman - Aşk Kırıntıları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın