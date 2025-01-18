“Sana Güvenmiyorum” Şarkısını Replay Yapmadan Duramayanlara Özel 13 Şarkı Önerisi

Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın Sana Güvenmiyorum şarkısı hepimizi mahvetti, bu konuda hemfikirizdir herhalde. Kasım'ın başında yayınlanmasına rağmen hala müzik listelerinde yerini alan bu şarkıyı çok sevdiyseniz o zaman bu önerilerimizi de beğeneceksiniz demektir!