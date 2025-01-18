“Sana Güvenmiyorum” Şarkısını Replay Yapmadan Duramayanlara Özel 13 Şarkı Önerisi
“Sana Güvenmiyorum” Şarkısını Replay Yapmadan Duramayanlara Özel 13 Şarkı Önerisi
Aleyna Tilki ve Dedublüman'ın Sana Güvenmiyorum şarkısı hepimizi mahvetti, bu konuda hemfikirizdir herhalde. Kasım'ın başında yayınlanmasına rağmen hala müzik listelerinde yerini alan bu şarkıyı çok sevdiyseniz o zaman bu önerilerimizi de beğeneceksiniz demektir!
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1. Electro Tülay - Gönlüm
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2. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
3. Sufle - İçinde Aşk Var
4. Kahraman Deniz - Suç Mahalli
5. Pinhani - İyi Böyle
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6. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak
7. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)
8. Kalben - Al Beni
9. Hande Yener - Ben Senin Delinim
10. Seksendört - Anlayamazsın
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11. Göksel - Sen Orda Yoksun
12. Madrigal - Ne Zamandır Sendeyim
13. Teoman - Aşk Kırıntıları
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