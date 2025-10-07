onedio
Tarkan'ın Şımarık Şarkısını Söyleyen Annesine Eşlik Ederken Kendini Fazla Kaptıran Bebek İçinizi Eritecek

Tarkan
Her halleri ayrı sevimli olan minikler hele biraz olsun konuşmaya başladıklarında seslerini her duyduğunuz an sevimliliklerinden bayılıyorsunuz. Bir minik de annesinin Tarkan'ın Şımarık şarkısını söylediği anlara eşlik etti. Üstelik tam da öpücük kısmında kendini fazla kaptırınca ortaya muhteşem anlar çıktı.

Gelin o güzel anlara birlikte şahit olalım!

Kaynak: @eebruu___

Buradan izleyebilirsiniz:

2022 yılına ait bu videoda, Instagram fenomeni içerik üretici Ebru Demir, oğluyla şarkı söylediği anları paylaştı.

Tarkan'ın Şımarık şarkısını oğluyla birlikte söyleyen anne, oğlunun öpücük kısmına kendisini fazla kaptırdığı anları paylaştı. O anlar görenlerin kalplerini ısıttı!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
