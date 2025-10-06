onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Derbiyi Galatasaray Tribününde İzleyen Beşiktaşlı Minik Taraftar, Golden Sonra Sevinmek İçin Tuvalete Gitti!

Derbiyi Galatasaray Tribününde İzleyen Beşiktaşlı Minik Taraftar, Golden Sonra Sevinmek İçin Tuvalete Gitti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.10.2025 - 23:10

İçerik Devam Ediyor

4 Ekim Cumartesi oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Futbola olan düşkünlüğümüz ülkece bilinen bir gerçek olduğundan, derbi elbette büyük ses getirdi. Maç bitti, ancak taraftarın derbi tartışması bitmedi.

Bu kez karşılıklı atışmalar değil, minik bir Beşiktaşlı taraftarın abisiyle birlikte Galatasaray tribününden maçı izlemesi gündem oldu. Taraftarlar, sevinmek için tuvalete gitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Abi-kardeş Beşiktaşlı taraftarlar derbiyi Galatasaray tribününde izledi.

Abi-kardeş Beşiktaşlı taraftarlar derbiyi Galatasaray tribününde izledi.

Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği golün ardından taraftarlar sevinmemek için zor durdu. İki kardeş, sevinçlerini yaşamak için tuvalete gittiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın