Survivor Şampiyonu Adem, Paylaşımındaki Üçüncü Kupanın Nereden Geldiğini Açıkladı!
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, böylece Turabi ve Ogeday'ın ardından iki kez şampiyon olarak üçüncü yarışmacı oldu. Fakat Adem, sosyal medya hesabından üç kupayla paylaşım yapmıştı. Haliyle Adem'in üçüncü kupasının nereden geldiğini merak konusu olmuştu. Adem, üçüncü kupanın sırrını Hakan Gence'ye açıkladı.
KAYNAK: Hakan Gence/ Hürriyet
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Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu!
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İki değil, üç kupayla paylaşım yapan Adem'in üçüncü kupasının nereden geldiği merak konusu olmuştu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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