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Survivor Şampiyonu Adem, Paylaşımındaki Üçüncü Kupanın Nereden Geldiğini Açıkladı!

Survivor Şampiyonu Adem, Paylaşımındaki Üçüncü Kupanın Nereden Geldiğini Açıkladı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2025 - 08:42

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, böylece Turabi ve Ogeday'ın ardından iki kez şampiyon olarak üçüncü yarışmacı oldu. Fakat Adem, sosyal medya hesabından üç kupayla paylaşım yapmıştı. Haliyle Adem'in üçüncü kupasının nereden geldiğini merak konusu olmuştu. Adem, üçüncü kupanın sırrını Hakan Gence'ye açıkladı.

KAYNAK: Hakan Gence/ Hürriyet

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Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu!

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu!

Adem Kılıççı, büyük finalde Batuhan Karacakaya'ya karşı ezici bir üstünlük sağladı. Öyle ki Batuhan'ı üç etapta da yenerek ikinci kupasını kaldırdı.

Adem Kılıççı, bu şampiyonlukla beraber Turabi ve Ogeday'ın ardından Survivor'da ikinci kez şampiyon olan üçüncü yarışmacı oldu. Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.

İki değil, üç kupayla paylaşım yapan Adem'in üçüncü kupasının nereden geldiği merak konusu olmuştu.

İki değil, üç kupayla paylaşım yapan Adem'in üçüncü kupasının nereden geldiği merak konusu olmuştu.

Hakan Gence'nin programına konuk olan Adem, üçüncü kupanın nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Adem, '2017'de bize ikincilik kupası verdiler. Çünkü o yıl çok başarılı bir yıldı ve o yıl Acun abi efsaneler kadrosu derdi bize. Ve o yıl herkese kupa verildi aslında. Diğer arkadaşlarımıza küçük, birinciye büyük kupa bir de büyüğün bir küçüğünü ikinciye verdiler' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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