Survivor Şampiyonu Adem, Paylaşımındaki Üçüncü Kupanın Nereden Geldiğini Açıkladı!

Adem Kılıççı, büyük finalde Batuhan Karacakaya'ya karşı ezici bir üstünlük sağladı. Öyle ki Batuhan'ı üç etapta da yenerek ikinci kupasını kaldırdı.

Adem Kılıççı, bu şampiyonlukla beraber Turabi ve Ogeday'ın ardından Survivor'da ikinci kez şampiyon olan üçüncü yarışmacı oldu. Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.