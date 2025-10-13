Survivor Efecan'ın Yasak Aşk Pişmanlığından 44 Yıllık Kanalın Kapanışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
14 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Survivor'da Yasak Aşk İddiasıyla Anılan Efecan'dan İlk Kez Açıklama Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 44 Yıllık MTV'nin 31 Aralık 2025'te Kapanacağı Ortaya Çıktı
3. Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Açıklamaları Eleştirildi
4. 12 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu
5. Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının Son Hali Şaşırttı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Esra Ezmeci'ye Yine Tuhaf Bir İtiraf Damga Vurdu
7. Halil Ergün'ün Deniz Çakır İtirafı Gündem Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın