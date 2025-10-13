onedio
Survivor Efecan'ın Yasak Aşk Pişmanlığından 44 Yıllık Kanalın Kapanışına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 23:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

14 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Survivor'da Yasak Aşk İddiasıyla Anılan Efecan'dan İlk Kez Açıklama Geldi

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evliliklerini Survivor'daki yasak aşk iddialarının ardından noktalamıştı. Efecan'dan aylar sonra ilk kez konuyla ilgili açıklama geldi. Yaşananların 'Hayatının en büyük hatası' olduğunu söyleyen Efecan, pişmanlığını dile getirdi.

Detaylar:

2. 44 Yıllık MTV'nin 31 Aralık 2025'te Kapanacağı Ortaya Çıktı

Dünyanın 24 saat kesintisiz müzik yayını yapan kanalı MTV, ekran macerasının sonuna geldi. 44 yıldır izleyicisiyle buluşan kanal ve kanal gruplarının 31 Aralık'tan itibaren yayına devam etmeyeceği öğrenildi.

Detaylar:

3. Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Açıklamaları Eleştirildi

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in herkesi kendinden nefret ettiren Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun'un karakterinin o kadar da kötü olmadığını söyleyince ortalık ayağa kalktı.

Detaylar:

4. 12 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Sahtekarlar ilk bölümüyle ekranlara geldi ve efsane bir açılış yaptı. Haftalardır zirvede yer alan Teşkilat zirveyi yine kaptırmadı.

Detaylar:

5. Eski Kısmetse Olur Yarışmacısının Son Hali Şaşırttı

Geçen sene 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' formatıyla geri dönen Kısmetse Olur efsanesinde dikkat çeken Aybüke Çangal'ın son hali sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı.

Detaylar:

6. Esra Ezmeci'ye Yine Tuhaf Bir İtiraf Damga Vurdu

Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programı bu kez gerçekten ekran başındakileri bile utandıran bir olayla gündeme oturdu. Bir kadın, 29 yaşındaki kocasını, annesinin yıkadığını söyledi.

Detaylar:

7. Halil Ergün'ün Deniz Çakır İtirafı Gündem Oldu

Efsane Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakteriyle gönülleri fetheden usta oyuncu Halil Ergün, dizideki Ferhunde'yi canlandıran Deniz Çakır itirafıyla gündeme oturdu.

Detaylar:

