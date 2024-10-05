Suç Makineleri Sokaklarda Cirit Atarken Eylem Yapan İşçiler Sert Müdahale İle Gözaltına Alındı
Suç Makineleri Sokaklarda Cirit Atarken Eylem Yapan İşçiler Sert Müdahale İle Gözaltına Alındı
Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılan Sütaş Çiftliği işçileri eylem yapmak istedi. Ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaşan işçiler, gözaltına altına alındı. İşçilerin gözaltına alındıkları o anları Gazete Yolculuk, sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, suç makinesi olan şüphelilerin sokaklarda gezerken polisin eylem yapan işçileri gözaltına almasına tepki gösterdi.
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Tüm Türkiye Fatih'te yaşanan korkunç kadın cinayetine kitlendi. Ancak sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma çıktı.
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Gazete Yolculuk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, sendika üyesi oldukları için işten atılan Sütaş Çiftliği işçilerine polisin sert müdahalede bulunduğu görüldü. İşçiler polis tarafından gözaltına alınırken, Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, suç makinesi olan şüphelilerin sokaklarda gezerken polisin eylem yapan işçileri gözaltına almasına tepki gösterdi.
İşte Gazete Yolculuk hesabından paylaşılan video
O paylaşımın altına dikkat çeken yorumlar geldi. İşte o paylaşımların bazıları şöyle:
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