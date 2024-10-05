Suç Makineleri Sokaklarda Cirit Atarken Eylem Yapan İşçiler Sert Müdahale İle Gözaltına Alındı

Sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılan Sütaş Çiftliği işçileri eylem yapmak istedi. Ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaşan işçiler, gözaltına altına alındı. İşçilerin gözaltına alındıkları o anları Gazete Yolculuk, sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, suç makinesi olan şüphelilerin sokaklarda gezerken polisin eylem yapan işçileri gözaltına almasına tepki gösterdi.