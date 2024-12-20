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Gisèle Pelicot Cinsel Saldırı Davasında Hüsamettin Doğan İsimli Türk Failin Savunması Ortaya Çıktı

Gisèle Pelicot Cinsel Saldırı Davasında Hüsamettin Doğan İsimli Türk Failin Savunması Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 20:34

Fransa’yı ayağa kaldıran ve tüm dünyanın tüylerini diken diken eden Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında fail 50 erkeğin tamamı mahkeme tarafından suçlu bulundu. 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot’u ağır uyuşturucu ilaçlarla uyutarak onlarca erkeğin cinsel saldırıda bulunmasına neden olan eşi Dominique Pelicot’a 20 yıl hapis cezası verildi.

50 sanıktan 46’sı tecavüz, 2’si tecavüze teşebbüs ve 2’si cinsel saldırı suçundan ceza aldı. Gisèle Pelicot’a cinsel saldırıda bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan’ın ifadesi ortaya çıktı.

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Gisèle Pelicot, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim oldu. 72 yaşındaki Pelicot, 10 yıl boyunca kadar evli olduğu Dominique Pelicot tarafından ağır ilaçlarla uyuşturularak erkeklere satıldı.

Gisèle Pelicot, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim oldu. 72 yaşındaki Pelicot, 10 yıl boyunca kadar evli olduğu Dominique Pelicot tarafından ağır ilaçlarla uyuşturularak erkeklere satıldı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Dominique Pelicot, cinsel saldırı failleriyle internette tanıştı ve en az 83 erkeği cinsel saldırıya davet etti.

Dominique Pelicot, cinsel saldırı failleriyle internette tanıştı ve en az 83 erkeği cinsel saldırıya davet etti.

Fail erkek, 2020 yılında bir markette kadınları gizlice kayda almasıyla tutuklandı. Polis ekipleri Dominique Pelicot’un bilgisayarını inceledi ve Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya uğradığı görüntüleri buldu.

Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında 50 erkeğin tamamı suçlu bulundu.

Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında 50 erkeğin tamamı suçlu bulundu.

Dominique Pelicot’a 20 yıl hapis cezası verildi. 50 sanıktan 46’sı tecavüz, 2’si tecavüze teşebbüs ve 2’si cinsel saldırı suçundan ceza aldı.

Kadına cinsel saldırıdan bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan, iddiaları reddederek "Bir tecavüzcü olarak adlandırılmayı kabul etmiyorum, ben tecavüzcü değilim" sözleriyle kendisini savundu.

Kadına cinsel saldırıdan bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan, iddiaları reddederek "Bir tecavüzcü olarak adlandırılmayı kabul etmiyorum, ben tecavüzcü değilim" sözleriyle kendisini savundu.

43 yaşındaki Doğan, dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve bir çocuk sahibi olan Doğan, engelli olan oğluna bakmak için işini bıraktığı dava dosyasında yer aldı.

Tecavüz iddialarını reddeden Doğan, yasadışı internet sitelerinde “Karim” adını kullandığını ortaya çıktı.

Tecavüz iddialarını reddeden Doğan, yasadışı internet sitelerinde “Karim” adını kullandığını ortaya çıktı.

Dominique Pelicot “Karim” takma isimli Hüsamettin Doğan’a karısına “Arap” bir erkek aradığını söyledi. Doğan, Dominique Pelicot ile iletişime geçtiği günün akşama Pelicot çiftinin evine gitti. 

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Gisèle Pelicot’un ‘ölü gibi göründüğünü’ söyleyen Doğan, bunu oyunun bir parçası olduğunu ve kadının rol yaptığını düşündüğü ileri sürdü.

Gisèle Pelicot’un ‘ölü gibi göründüğünü’ söyleyen Doğan, bunu oyunun bir parçası olduğunu ve kadının rol yaptığını düşündüğü ileri sürdü.

Doğan’ın 11 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çocuk yuvalarında büyüdüğü belirtildi. Cinsel saldırı faili Hüsamettin Doğan’ın 2000 yılında uyuşturucu ticareti yapmaktan da suçlu bulunduğu ortaya çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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