Gisèle Pelicot Cinsel Saldırı Davasında Hüsamettin Doğan İsimli Türk Failin Savunması Ortaya Çıktı
Gisèle Pelicot Cinsel Saldırı Davasında Hüsamettin Doğan İsimli Türk Failin Savunması Ortaya Çıktı
Fransa’yı ayağa kaldıran ve tüm dünyanın tüylerini diken diken eden Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında fail 50 erkeğin tamamı mahkeme tarafından suçlu bulundu. 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot’u ağır uyuşturucu ilaçlarla uyutarak onlarca erkeğin cinsel saldırıda bulunmasına neden olan eşi Dominique Pelicot’a 20 yıl hapis cezası verildi.
50 sanıktan 46’sı tecavüz, 2’si tecavüze teşebbüs ve 2’si cinsel saldırı suçundan ceza aldı. Gisèle Pelicot’a cinsel saldırıda bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan’ın ifadesi ortaya çıktı.
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Gisèle Pelicot, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim oldu. 72 yaşındaki Pelicot, 10 yıl boyunca kadar evli olduğu Dominique Pelicot tarafından ağır ilaçlarla uyuşturularak erkeklere satıldı.
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Dominique Pelicot, cinsel saldırı failleriyle internette tanıştı ve en az 83 erkeği cinsel saldırıya davet etti.
Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında 50 erkeğin tamamı suçlu bulundu.
Kadına cinsel saldırıdan bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan, iddiaları reddederek "Bir tecavüzcü olarak adlandırılmayı kabul etmiyorum, ben tecavüzcü değilim" sözleriyle kendisini savundu.
Tecavüz iddialarını reddeden Doğan, yasadışı internet sitelerinde “Karim” adını kullandığını ortaya çıktı.
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Gisèle Pelicot’un ‘ölü gibi göründüğünü’ söyleyen Doğan, bunu oyunun bir parçası olduğunu ve kadının rol yaptığını düşündüğü ileri sürdü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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