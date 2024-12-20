Gisèle Pelicot Cinsel Saldırı Davasında Hüsamettin Doğan İsimli Türk Failin Savunması Ortaya Çıktı

Fransa’yı ayağa kaldıran ve tüm dünyanın tüylerini diken diken eden Gisèle Pelicot cinsel saldırı davasında fail 50 erkeğin tamamı mahkeme tarafından suçlu bulundu. 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot’u ağır uyuşturucu ilaçlarla uyutarak onlarca erkeğin cinsel saldırıda bulunmasına neden olan eşi Dominique Pelicot’a 20 yıl hapis cezası verildi.

50 sanıktan 46’sı tecavüz, 2’si tecavüze teşebbüs ve 2’si cinsel saldırı suçundan ceza aldı. Gisèle Pelicot’a cinsel saldırıda bulunanlardan birisi de Türkiye doğumlu Hüsamettin Doğan’dı. Doğan’ın ifadesi ortaya çıktı.

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