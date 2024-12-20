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Endonezya'da Kaybolan Türk Denizci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Endonezya'da Kaybolan Türk Denizci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2024 - 19:34 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 19:58

Endonezya'dan Singapur'a giden yük gemisinde çalışan Türk denizciden haber alınamıyor. Son olarak 17 Aralık'ta görülen denizci için umutlar tükeniyor. Türk denizci Doğukan Demirtaş için mezun olduğu okul Dokuz Eylül Üniversitesi de devreye girdi. Uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışan okula Singapurlu yetkiilerden kötü haber geldi. Yetkililer arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurdu. Gemicinin son görüldüğü tarih 17 Aralık olarak tespit edildi. 

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Türk gemici Doğukan Demirtaş, Endonezya'dan Singapur'a giden bir yük gemisinde çalışırken kayboldu. Denizciden günlerdir haber alınamıyor.

Türk gemici Doğukan Demirtaş, Endonezya'dan Singapur'a giden bir yük gemisinde çalışırken kayboldu. Denizciden günlerdir haber alınamıyor.

Endonezya’nın Bahodopi Limanı’ndan Singapur’a doğru seyir halinde olan “Valentina 1” adlı dökme yük gemisinde görev yapan üçüncü mühendis Doğukan Demirtaş (29), henüz bilinmeyen bir şekilde gemide kayboldu.

Endonezya’nın Bahodopi Limanı’ndan Singapur’a doğru seyir halinde olan “Valentina 1” adlı dökme yük gemisinde görev yapan üçüncü mühendis Doğukan Demirtaş (29), henüz bilinmeyen bir şekilde gemide kayboldu.

Demirtaş, en son gemi Endonezya’dan Singapur’a doğru seyir halindeyken, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13:42’de ailesiyle telefonda görüşme sağladı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Demirtaş, en son gemi Endonezya’dan Singapur’a doğru seyir halindeyken, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13:42’de ailesiyle telefonda görüşme sağladı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Gemide en son 17 Aralık 2024 tarihinde personel tarafından görülen Demirtaş mesaisine gelmeyince iş arkadaşları tarafından aranmaya başladı. Arama çalışmalarına kendi gemisi de katıldı.

Gemide en son 17 Aralık 2024 tarihinde personel tarafından görülen Demirtaş mesaisine gelmeyince iş arkadaşları tarafından aranmaya başladı. Arama çalışmalarına kendi gemisi de katıldı.

Cakarta Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere göre, Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. 20 Aralık 2024 tarihi itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi. Ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor.

Cakarta Büyükelçiliği’nden alınan bilgilere göre, Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. 20 Aralık 2024 tarihi itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi. Ailenin umutlu bekleyişi ise sürüyor.
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Valentina 1 gemisinin, olayın ardından Singapur’a doğru ilerlediği ve burada bir soruşturma geçirileceği öğrenildi. Bu süreçte, Doğukan Demirtaş’ın ailesi ve yakınları, olayla ilgili detaylı bir araştırma yapılmasını talep ederek yetkililerden en kısa sürede açıklama beklediklerini dile getirdi.

Valentina 1 gemisinin, olayın ardından Singapur’a doğru ilerlediği ve burada bir soruşturma geçirileceği öğrenildi. Bu süreçte, Doğukan Demirtaş’ın ailesi ve yakınları, olayla ilgili detaylı bir araştırma yapılmasını talep ederek yetkililerden en kısa sürede açıklama beklediklerini dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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