Endonezya'da Kaybolan Türk Denizci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Endonezya'dan Singapur'a giden yük gemisinde çalışan Türk denizciden haber alınamıyor. Son olarak 17 Aralık'ta görülen denizci için umutlar tükeniyor. Türk denizci Doğukan Demirtaş için mezun olduğu okul Dokuz Eylül Üniversitesi de devreye girdi. Uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışan okula Singapurlu yetkiilerden kötü haber geldi. Yetkililer arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurdu. Gemicinin son görüldüğü tarih 17 Aralık olarak tespit edildi.

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