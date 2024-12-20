Yenidoğan Çetesi Skandalında Adı Geçen 13 Hastaneye TMSF Kayyum Olarak Atandı

‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) skandalda adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum olarak atandı. Yapılan açıklamada “Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir' denildi.