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Yenidoğan Çetesi Skandalında Adı Geçen 13 Hastaneye TMSF Kayyum Olarak Atandı

Yenidoğan Çetesi Skandalında Adı Geçen 13 Hastaneye TMSF Kayyum Olarak Atandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 18:16

‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) skandalda adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum olarak atandı. Yapılan açıklamada “Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir' denildi.

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Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. TMSF skandalda adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. TMSF skandalda adı geçen 13 hastane ve 3 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, "Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması" gerekçesiyle, Fon Kurulu'nun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara başladığı ifade edildi..

TMSF'den yapılan açıklamada, "Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması" gerekçesiyle, Fon Kurulu'nun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara başladığı ifade edildi..

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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