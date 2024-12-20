ABD Açıkladı: IŞİD Lideri Ebu Yusuf Suriye’de Öldürüldü
ABD Açıkladı: IŞİD Lideri Ebu Yusuf Suriye’de Öldürüldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD lideri Ebu Yusuf’un Suriye’de öldürüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamada hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği dile getirildi.
CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, 'Suriye'nin dışına operasyonlar düzenlemeye çalışanlar da dahil bu IŞİD liderleri ve mensuplarını hedef alacaklarını' belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın