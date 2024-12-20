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ABD Açıkladı: IŞİD Lideri Ebu Yusuf Suriye’de Öldürüldü

ABD Açıkladı: IŞİD Lideri Ebu Yusuf Suriye’de Öldürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 18:36

IŞİD lideri Ebu Yusuf, Suriye’de öldürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen bir saldırıda IŞİD liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ebu Yusuf dahil iki IŞİD’li hava saldırısında öldürüldü.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD lideri Ebu Yusuf’un Suriye’de öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD lideri Ebu Yusuf’un Suriye’de öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı kaynakları Mahmud ismiyle de bilinen IŞİD lideri Ebu Yusuf ve Ebu Yusuf da dahil iki IŞİD'linin öldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği dile getirildi.

Yapılan açıklamada hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği dile getirildi.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, 'Suriye'nin dışına operasyonlar düzenlemeye çalışanlar da dahil bu IŞİD liderleri ve mensuplarını hedef alacaklarını' belirtti.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, 'Suriye'nin dışına operasyonlar düzenlemeye çalışanlar da dahil bu IŞİD liderleri ve mensuplarını hedef alacaklarını' belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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