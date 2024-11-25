onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
IŞİD Sanığı Ebu Hanzala Akit TV'de Cumhuriyet Değerlerini Hedef Aldı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

IŞİD Sanığı Ebu Hanzala Akit TV'de Cumhuriyet Değerlerini Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 11:20

El Kaide ve IŞİD yöneticiliği suçlamalarıyla yargılanan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk, Akit TV'ye çıktı. Akit TV ekranlarından cumhuriyet değerlerini hedef alan Ebu Hanzala, Kemalizm'le ilgili de sert eleştiriler yaptı. Fıkıh yorumlarına da giren Ebu Hanzala, Cuma namazı kılmadıklarını söyledi. Ebu Hanzala, PKK ve Kemalizm'in Kürt halkına aynı şeyleri yaptığını söyledi. Terör örgütü liderliğinden yargılanan birinin ekranlarda boy göstermesi tepkilere neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçmişte hem El-Kaide hem de DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanarak tutuklanan ve geçtiğimiz yıl cezaevinden tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, televizyon programlarında görünmeye başladı.

Geçmişte hem El-Kaide hem de DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanarak tutuklanan ve geçtiğimiz yıl cezaevinden tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, televizyon programlarında görünmeye başladı.

Sık sık Cumhuriyet değerlerini hedef alan yayınlarıyla bilinen Akit TV, büyük bir duyuru kampanyasının ardından Ebu Hanzala'yı ekranlarına çıkardı.

Sık sık Cumhuriyet değerlerini hedef alan yayınlarıyla bilinen Akit TV, büyük bir duyuru kampanyasının ardından Ebu Hanzala'yı ekranlarına çıkardı.

Ebu Hanzala, yayında "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır. İkisi de halkı İslamdan uzaklaştırmak için çaba içinde oldu" dedi.

Ebu Hanzala, yayında "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır. İkisi de halkı İslamdan uzaklaştırmak için çaba içinde oldu" dedi.

Yayında, Ebu Hanzala tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh* anlayışlarına uymadığını ifade etti.

Yayında, Ebu Hanzala tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh* anlayışlarına uymadığını ifade etti.

*Ebu Hanzala ve benzerlerinin kurduğu, yönettiği tarikatlara göre Türkiye için dârülharp ifadesi kullanılır. Bu kelime Müslümanların hâkimiyeti altında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dinî vazifelerini ifa ettikleri yer anlamına geliyor. Türkiye'nin laik bir ülke olması da radikal irticacı örgütler için bu tanıma giriyor.

Ebu Hanzala, 2013 yılına kadar IŞİD'i desteklediğini söyledi. Bunun motivasyonunu da Amerika'yla savaşıyor olarak açıkladı:

Ebu Hanzala, 2013 yılına kadar IŞİD'i desteklediğini söyledi. Bunun motivasyonunu da Amerika'yla savaşıyor olarak açıkladı:

'İster IŞİD ister başkası; Amerika'nın işgaline karşı kim direnmişse ben onu destekçisiyim. Kim? Ona dua ederim. Derim ki; Allah azze ve celle ona yardım etsin, Amerikalılara karşı galip getirsin'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna Ebu Hanzala, "Allah'a kafa tutma biçimi" dedi ve laikliği savunanları kafir ilan etti.

"Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna Ebu Hanzala, "Allah'a kafa tutma biçimi" dedi ve laikliği savunanları kafir ilan etti.

"Oy verenler de kafir midir?" sorusunu ise "Oy vermek de küfürdür" dedi. Ebu Hanzala, tarikat olarak çocuklarını da Kemalist eğitim almaya göndermediklerini söyledi.

"Oy verenler de kafir midir?" sorusunu ise "Oy vermek de küfürdür" dedi. Ebu Hanzala, tarikat olarak çocuklarını da Kemalist eğitim almaya göndermediklerini söyledi.

IŞİD'den dolayı yargılanan ve ceza alan Ebu Hanzala'nın ekranlara çıkması da sosyal medyada ve basında tepki ile karşılandı. Sakarya 2

IŞİD'den dolayı yargılanan ve ceza alan Ebu Hanzala'nın ekranlara çıkması da sosyal medyada ve basında tepki ile karşılandı. Sakarya 2

Ağır Ceza Mahkemesi sanık Ebu Hanzala'yı (Halis Bayancuk'u) 18 Eylül'de 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın