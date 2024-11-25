IŞİD Sanığı Ebu Hanzala Akit TV'de Cumhuriyet Değerlerini Hedef Aldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
IŞİD Sanığı Ebu Hanzala Akit TV'de Cumhuriyet Değerlerini Hedef Aldı
El Kaide ve IŞİD yöneticiliği suçlamalarıyla yargılanan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk, Akit TV'ye çıktı. Akit TV ekranlarından cumhuriyet değerlerini hedef alan Ebu Hanzala, Kemalizm'le ilgili de sert eleştiriler yaptı. Fıkıh yorumlarına da giren Ebu Hanzala, Cuma namazı kılmadıklarını söyledi. Ebu Hanzala, PKK ve Kemalizm'in Kürt halkına aynı şeyleri yaptığını söyledi. Terör örgütü liderliğinden yargılanan birinin ekranlarda boy göstermesi tepkilere neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişte hem El-Kaide hem de DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi olmakla suçlanarak tutuklanan ve geçtiğimiz yıl cezaevinden tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, televizyon programlarında görünmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık Cumhuriyet değerlerini hedef alan yayınlarıyla bilinen Akit TV, büyük bir duyuru kampanyasının ardından Ebu Hanzala'yı ekranlarına çıkardı.
Ebu Hanzala, yayında "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır. İkisi de halkı İslamdan uzaklaştırmak için çaba içinde oldu" dedi.
Yayında, Ebu Hanzala tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh* anlayışlarına uymadığını ifade etti.
Ebu Hanzala, 2013 yılına kadar IŞİD'i desteklediğini söyledi. Bunun motivasyonunu da Amerika'yla savaşıyor olarak açıkladı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna Ebu Hanzala, "Allah'a kafa tutma biçimi" dedi ve laikliği savunanları kafir ilan etti.
"Oy verenler de kafir midir?" sorusunu ise "Oy vermek de küfürdür" dedi. Ebu Hanzala, tarikat olarak çocuklarını da Kemalist eğitim almaya göndermediklerini söyledi.
IŞİD'den dolayı yargılanan ve ceza alan Ebu Hanzala'nın ekranlara çıkması da sosyal medyada ve basında tepki ile karşılandı. Sakarya 2
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın