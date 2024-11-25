IŞİD Sanığı Ebu Hanzala Akit TV'de Cumhuriyet Değerlerini Hedef Aldı

*Ebu Hanzala ve benzerlerinin kurduğu, yönettiği tarikatlara göre Türkiye için dârülharp ifadesi kullanılır. Bu kelime Müslümanların hâkimiyeti altında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dinî vazifelerini ifa ettikleri yer anlamına geliyor. Türkiye'nin laik bir ülke olması da radikal irticacı örgütler için bu tanıma giriyor.