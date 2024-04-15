IŞİD, Başakşehir'de Çocuklara Eğitim Veren Medrese Kurmuş: Ormanlık Alanda Silahlı Eğitim Yapılmış!

IŞİD'in Horasan kolunun İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 12 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bazı detaylar adeta kan dondurdu. İddianamede yer alan bilgilere göre; şüphelilerin Suriye ve Afganistan'daki çatışma alanlarında öldürülen teröristlerin çocuklarına medrese eğitimi verdikleri anlatıldı. Başakşehir'deki bir medresede 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği belirtildi.