IŞİD, Başakşehir'de Çocuklara Eğitim Veren Medrese Kurmuş: Ormanlık Alanda Silahlı Eğitim Yapılmış!
IŞİD, Başakşehir'de Çocuklara Eğitim Veren Medrese Kurmuş: Ormanlık Alanda Silahlı Eğitim Yapılmış!
IŞİD'in Horasan kolunun İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin soruşturmada 12 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bazı detaylar adeta kan dondurdu. İddianamede yer alan bilgilere göre; şüphelilerin Suriye ve Afganistan'daki çatışma alanlarında öldürülen teröristlerin çocuklarına medrese eğitimi verdikleri anlatıldı. Başakşehir'deki bir medresede 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği belirtildi.
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İstanbul Başakşehir'de kurdukları illegal merkezde terör örgütü IŞİD'in Horasan yapılanmasına eleman yetiştirdikleri, örgüt elebaşları tarafından TBMM'ye, İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirme talimatı aldıkları tespit edilen 12 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün edindiği istihbari bilgi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede, IŞİD'in Horasan koluna mensup Özbek, Kırgız ve Kafkas kökenli kişilerin Başakşehir'de "Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi" adlı illegal mescit/medresede yapılandıkları, Suriye ile Afganistan'daki örgüt unsurlarıyla yakın temaslarını sürdürdükleri ifade edildi.
Merkezin öğretmenlerinin çoğunluğunun Arap uyruklular olduğuna dikkati çekilen iddianamede, öğrencilere dini eğitim adı altında IŞİD'in propagandasının yapıldığı, yapılanmanın liderlerinin devşirdikleri kişileri Türkiye üzerinden Afganistan'a gönderip IŞİD'in 'Horasan Vilayeti' saflarına katılmalarını planladıkları kaydedildi.
Merkezin bünyesindeki yatakhanelerde geçmişte Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermiş Özbek, Tacik, Kafkas, Irak ve Mısır uyruklu kişilerin saklandığı, sınıflarda da Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterirken öldürülen Kafkas, Fas, Irak, Mısır ve Tunuslu bazı kişilerin 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği aktarıldı.
IŞİD hücresinin 9 üyesinin 2023'ün Haziran ayının sonunda kendi aralarında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği, bu üyelerin, örgütün Suriye'deki elebaşlarının kararına istinaden TBMM'ye ve İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bilgilendirildiği belirtildi.
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İddianamede, 14 Temmuz 2023'te operasyon düzenlenen, içinde sınıf, yatakhane ve mescidin yer aldığı ortaya çıkan merkezin Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabında, yeni açılan sınıflarla ilgili kayıt duyuruları, iftar organizasyonları ve Kurban Bayramı için maddi yardım taleplerinin olduğu bilgisine yer verildi.
Sanıkların ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, bir sanığın ikametinde ele geçirilen ruhsatsız silah, 123 mermi, 52 bin 500 dolar, 1610 avro ve 100 bin 600 lira ile cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan kamuflaj giyimli silahlı erkekler, atış talimi yapan çarşaflı kadınlara ait fotoğraflar ve IŞİD ile ilgili dokümanın yer aldığı kaydedildi.
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