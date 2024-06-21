IŞİD’den Diamond Tema’ya Tehdit: Fotoğrafını Yayınlayarak Tehdit Ettiler
IŞİD’den Diamond Tema’ya Tehdit: Fotoğrafını Yayınlayarak Tehdit Ettiler
Youtube’da yayın yapan bir kanalda girdiği tartışma sonrasında hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açılan Diamond Tema, IŞİD’in hedefi oldu. Terör örgütünün sosyal medya hesabı, Diamond Tema’nın fotoğrafını yayınlayarak örgüt militanlarına çağrı yaptı.
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Diamond Tema isimli kişi, YouTube üzerinden yayın yapan “Yer6” programına katılmış ve şeriatı savunan Asrın Tok isimli kişiyle şeriat tartışmasında bulunmuştu.
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Yayınlanan program sonrasında bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diamond Tema hakkında soruşturma açılmıştı.
Aynı zamanda Arnavutluk vatandaşı da olan Tema, Türkiye’yi terk ederek Arnavutluk’a gitmişti.
Yakın tarihte Orta Doğu’da adeta katliam yapan ancak bugünlerde daha çok bireysel eylemlerde bulunan IŞİD, Diamond Tema’nın fotoğrafını yayınlayarak tehditte bulundu.
IŞİD’in Horasan kolunun gayri resmi medya oluşumu el Azaim’in Türkçe servisinden yapılan paylaşımda, Diamond Tema’nın fotoğrafı yer aldı.
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