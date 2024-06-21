IŞİD’den Diamond Tema’ya Tehdit: Fotoğrafını Yayınlayarak Tehdit Ettiler

Youtube’da yayın yapan bir kanalda girdiği tartışma sonrasında hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açılan Diamond Tema, IŞİD’in hedefi oldu. Terör örgütünün sosyal medya hesabı, Diamond Tema’nın fotoğrafını yayınlayarak örgüt militanlarına çağrı yaptı.