Araç Muayenesine Gelen Zam TÜVTÜRK Randevularını Karaborsaya Düşürdü

Araç muayene ücretleri 2025 yılında yaklaşık %44 oranında zamlanacak. Bu zam oranı yeni muayenelerini 2025 yılına bırakmak istemeyenleri harekete geçirdi. Ancak sistemde muayene saati olmaması da yeni bir fırsatçılığı ortaya çıkardı. Muayene konusunda cezaya kalmak istemeyen ya da büyük zammı ödemek istemeyenlerin karşısına karaborsacılar çıktı. Karaborsacılar farklı fiyat tarifeleri de uyguluyor.