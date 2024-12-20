Araç Muayenesine Gelen Zam TÜVTÜRK Randevularını Karaborsaya Düşürdü
Araç Muayenesine Gelen Zam TÜVTÜRK Randevularını Karaborsaya Düşürdü
Araç muayene ücretleri 2025 yılında yaklaşık %44 oranında zamlanacak. Bu zam oranı yeni muayenelerini 2025 yılına bırakmak istemeyenleri harekete geçirdi. Ancak sistemde muayene saati olmaması da yeni bir fırsatçılığı ortaya çıkardı. Muayene konusunda cezaya kalmak istemeyen ya da büyük zammı ödemek istemeyenlerin karşısına karaborsacılar çıktı. Karaborsacılar farklı fiyat tarifeleri de uyguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ocak 2025 itibarıyla motosiklet ücreti 927 TL’den 1.335 TL’ye, otomobil ve minibüs ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye, otobüs, kamyon ve çekici ücretleri ise 2.462 TL’den 3.544 TL’ye yükselecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılında rakamlar buraya gelince vatandaşlar da hem ekstra ücret ödememek hem de cezadan kaçmak isterken farklı bir fırsatçılıkla karşı karşıya kaldı.
TÜVTÜRK'te muayene saatinin bulunmaması sebebiyle fırsatçılar, karaborsada muayene saati satmaya başladı.
Gazete Pencere'de yer alan habere göre karaborsacılara ulaşan muhabire karaborsacılar farklı fiyat tarifeleri de verdiler. Karaborsacılar muhabire Manisa'da yer buldu ve şunları söyledi:
Randevuyu karaborsacılardan alan bir kişi basit bir hesaplama ile, "Vize ücreti, aracıya verilen ücret ve yol parası dahil toplamda 1.821 lira harcamayı planlarken, cebimizden toplam 3.321 lira ödedim" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın