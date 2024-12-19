onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2025 Asgari Ücretle İlgili Bir Tahmin de Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Geldi

2025 Asgari Ücretle İlgili Bir Tahmin de Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 20:24

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı anca sonuç çıkmadı. Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay taleplerini açıkladı ve yeni yıl itibariyle asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek “Bu rakamı vermezlerse imza atmayız, dördüncü toplantı masasında olmayız” dedi. Sosyal medyada da tahminler yapılıyor. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş 2025 asgari ücret için bir tahminde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip asgari ücretinin 2025'te ne kadar olacağı merakla bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay üçüncü toplantıda asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 zam üzerine yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti.

Milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip asgari ücretinin 2025'te ne kadar olacağı merakla bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay üçüncü toplantıda asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 zam üzerine yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti.

Atalay hükümetin açıklama yapmaması üzerine tepki gösterdi ve “Büyüyorsak, o zaman bu rakamı verin” dedi. Bu açıklama sonrası işçi kesimi ve hükümet arasında gerilim artarken dikkatler işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği yanıta çevrildi.

Atalay hükümetin açıklama yapmaması üzerine tepki gösterdi ve “Büyüyorsak, o zaman bu rakamı verin” dedi. Bu açıklama sonrası işçi kesimi ve hükümet arasında gerilim artarken dikkatler işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği yanıta çevrildi.

Bunun yanı sıra ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş da sosyal medya üzerinden yaptığı tahminde 2025 yılı itibariyle asgari ücretin 23 bin TL seviyelerinde olacağına dikkat çekti.

Bunun yanı sıra ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş da sosyal medya üzerinden yaptığı tahminde 2025 yılı itibariyle asgari ücretin 23 bin TL seviyelerinde olacağına dikkat çekti.
twitter.com

Demirtaş'ın tahmine yorumlar da gecikmedi tabii👇

Demirtaş'ın tahmine yorumlar da gecikmedi tabii👇
twitter.com

Küsürat önemli.

Küsürat önemli.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yesil

%30 .... 22.100 TL

tarihe not düşen

çok şey bildiğini sanan herbookolog ( açıklama: book: kitap )