2025 Asgari Ücretle İlgili Bir Tahmin de Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Geldi
2025 Asgari Ücretle İlgili Bir Tahmin de Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Geldi
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı anca sonuç çıkmadı. Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay taleplerini açıkladı ve yeni yıl itibariyle asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek “Bu rakamı vermezlerse imza atmayız, dördüncü toplantı masasında olmayız” dedi. Sosyal medyada da tahminler yapılıyor. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş 2025 asgari ücret için bir tahminde bulundu.
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Milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip asgari ücretinin 2025'te ne kadar olacağı merakla bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay üçüncü toplantıda asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini belirterek, yüzde 45 zam üzerine yüzde 20 refah payı talep ettiklerini ifade etti.
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Atalay hükümetin açıklama yapmaması üzerine tepki gösterdi ve “Büyüyorsak, o zaman bu rakamı verin” dedi. Bu açıklama sonrası işçi kesimi ve hükümet arasında gerilim artarken dikkatler işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği yanıta çevrildi.
Bunun yanı sıra ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş da sosyal medya üzerinden yaptığı tahminde 2025 yılı itibariyle asgari ücretin 23 bin TL seviyelerinde olacağına dikkat çekti.
Demirtaş'ın tahmine yorumlar da gecikmedi tabii👇
Küsürat önemli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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çok şey bildiğini sanan herbookolog ( açıklama: book: kitap )