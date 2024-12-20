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Halk TV'nin Binasına Saldırı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Halk TV'nin Binasına Saldırı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 17:33

Halk TV'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan binasına Y.P. isimli bir şahıs saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren saldırgan iş yerindeki malzemelere zarar verdi, çalışanlara hakaret ve küfürler yağdırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada saldırganın 16 suç kaydının olduğu belirtilirken gözaltına alındığı ifade edildi. 

Kaynak: AA

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Halk TV'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan binasına bir kişi saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren Y.P. isimli saldırganın eşyalara zarar verdiği ve çalışanlara hakaret yağdırdığı ortaya çıktı.

Halk TV'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan binasına bir kişi saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren Y.P. isimli saldırganın eşyalara zarar verdiği ve çalışanlara hakaret yağdırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak saldırganın yakalandığını açıkladı. Açıklamada saldırganın "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve benzeri suçlardan toplam 16 kaydının olduğu ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak saldırganın yakalandığını açıkladı. Açıklamada saldırganın "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve benzeri suçlardan toplam 16 kaydının olduğu ifade edildi.

Gözaltına alındı.

Gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ulusal kanala yönelik gerçekleştirilen 'mala zarar verme' konusuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, 'Yürütülen çalışmalarda, kanal içerisine girdiği belirlenen Y.P. isimli şahsın, çalışanlara yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı ve kanal malzemelerine zarar verdiği belirlenmiş, şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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