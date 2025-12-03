onedio
Sosyal Medyada Bir Diş Hekimi, Son Zamanlarda Viral Olan “Diş Silgisi”ni Yorumladı!

Sosyal Medyada Bir Diş Hekimi, Son Zamanlarda Viral Olan "Diş Silgisi"ni Yorumladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
04.12.2025 - 00:10

Sosyal medyada özellikle son yıllarda sağlık ve kişisel bakım rutinleri trend olmuş durumda.

Diş bakımı ve diş beyazlatma da bu trendlerin en parlak yıldızlarından; her gün karşımıza “mucize” vaat eden yeni ürünler, ev yapımı karışımlar, denemeler çıkıyor. 

Ancak bu kadar hızlı yayılan her akım ne yazık ki o kadar da masum olmuyor; o kadar ki kimi ürünler geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. 

İşte tam da bu noktada, sosyal medyada bir diş hekimi son zamanlarda viral olan “diş silgisini” inceledi, “Bunu yapan hapse girmeli” yorumunda bulundu ve sebebini açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Diş hekimi Deniz Ertüz, söz konusu “diş silgisi”nin diş yüzeyini adeta zımparalar gibi aşındırdığını açıkladı.

Kısa vadede beyaz görünen dişlerin uzun vadede ciddi mine kaybı, hassasiyet ve çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığını açıklamasında bulunan Ertüz, ürünün içeriğinin ve denetiminin belirsizliğine dikkat çekti.

İnsanların sağlığı üzerinden “mucize çözüm” satanların sorumsuz davrandığını vurguladı ve “Bunu yapanın hapse girmeli' dedi. 

Ertüz, diş beyazlatma ya da leke giderme işlemlerinin mutlaka diş hekimi kontrolünde, bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerle yapılması gerektiğinin altını çizerek, bu tür trend ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
