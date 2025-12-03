Sosyal Medyada Bir Diş Hekimi, Son Zamanlarda Viral Olan “Diş Silgisi”ni Yorumladı!

Sosyal medyada özellikle son yıllarda sağlık ve kişisel bakım rutinleri trend olmuş durumda.
Diş bakımı ve diş beyazlatma da bu trendlerin en parlak yıldızlarından; her gün karşımıza “mucize” vaat eden yeni ürünler, ev yapımı karışımlar, denemeler çıkıyor.
Ancak bu kadar hızlı yayılan her akım ne yazık ki o kadar da masum olmuyor; o kadar ki kimi ürünler geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.
İşte tam da bu noktada, sosyal medyada bir diş hekimi son zamanlarda viral olan “diş silgisini” inceledi, “Bunu yapan hapse girmeli” yorumunda bulundu ve sebebini açıkladı.
Diş hekimi Deniz Ertüz, söz konusu “diş silgisi”nin diş yüzeyini adeta zımparalar gibi aşındırdığını açıkladı.
