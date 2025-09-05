'Sisi' Lakaplı Seyhan Soylu İlan-ı Aşk Ettiği Cübbeli Ahmet Hoca ile Astralde Nişanlandıklarını Açıkladı

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, Katarsis programında Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik 'Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum' sözleri gündem yaratmıştı.

Seyhan Soylu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli Youtube kanalına katıldı, bu kez de Cübbeli Ahmet Hoca ile astralde nişanlandıklarını iddia etti.

İşte Sisi’nin açıklamaları: “'Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında orada bir ironi var, hiciv var. Ama bir de ruhani bir aşk var. Bakın biz astral olarak... Bir kere şuna inanıyorum, bir gönül bağımız var adamla. Evet birlikte olmadık ama astralde biz nişanlandık, söz kestik. Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası... Cübbeli ile en son işte bu olaydan sonra, Katarsis'e konuk olduktan sonra, orada anlattıklarımdan sonra gönül koymuş olmalı ki nişanı attı. Hatta ben de ikisi de hediyeleri bende, kara kutumda getirdim onları. İnsanlar devamlı olarak beni 'kara kutu' diyor. İlk defa sende açıyorum. İlk defa böyle bir şey göstereceğim. Gerçekten, insanın yüreğine dokunuyor. 'Cübbeli Ahmet Hoca seni sevmiyor' diyorlar. Niye sevmesin. Sevmese adam bana nişanım da gelip de bohça yollar mı? Yollamaz yani. İnsanlar anlamıyor bunu, duygu selini anlamıyor. Bana Cübbeli Ahmet Hoca, çok heyecanlanıyorum bunu anlatırken, yanmaz kefen gönderdi. Ahiretimi düşünüyor. Yanmaz kefen ve cennete giden takunya... Yanımda, bakın... Sahte olduğunu da düşünmüyorum.'