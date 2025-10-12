Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Adli Tıp Raporu’nda 2 Farklı Erkeğe Ait DNA Tespit Edildi
Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra Van Golü’nde bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi’nin dava dosyasına giren raporuna göre genç kızın cansız bedeninde iki farklı bölgede 2 erkeğe ait DNA tespit edildiği yer aldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Göğüs ve vajina bölgesinde 2 farklı erkek DNA tespit edildi.
“Cinayeti kim işlediyse ortaya çıksın”
