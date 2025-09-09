Pamuk Gibi Olduk: Kanseri Yenen Kadın Mahallesindeki Çocukların Kendisi İçin Balon Uçurduğu Anları Paylaştı

Kanser çağımızın en ciddi hastalığı. Kanser üzerine sayısız araştırma devam etse de henüz net bir sonuç elde edilmiş değil. Kanser yalnızca hasta için değil, hastanın yakınları, ailesi, arkadaşları ve çevresi için de zorlu bir süreçtir. Hastalığın en önemli ilacının moral olduğu biliniyor. Hatta moral ve motivasyonun en az ilaçlar kadar etkili olabileceği söyleniyor. Elbette bu hastalığın bitmesi de yine herkes için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor.

Kanseri yenen bir kadın, mahallesindeki çocukların kendisi için balon uçurduğu anları paylaştı. O görüntüler izleyenlerin kalplerini ısıtırken umutları da yeşertti.