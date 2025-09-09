onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Pamuk Gibi Olduk: Kanseri Yenen Kadın Mahallesindeki Çocukların Kendisi İçin Balon Uçurduğu Anları Paylaştı

Pamuk Gibi Olduk: Kanseri Yenen Kadın Mahallesindeki Çocukların Kendisi İçin Balon Uçurduğu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 11:40

İçerik Devam Ediyor

Kanser çağımızın en ciddi hastalığı. Kanser üzerine sayısız araştırma devam etse de henüz net bir sonuç elde edilmiş değil. Kanser yalnızca hasta için değil, hastanın yakınları, ailesi, arkadaşları ve çevresi için de zorlu bir süreçtir. Hastalığın en önemli ilacının moral olduğu biliniyor. Hatta moral ve motivasyonun en az ilaçlar kadar etkili olabileceği söyleniyor. Elbette bu hastalığın bitmesi de yine herkes için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. 

Kanseri yenen bir kadın, mahallesindeki çocukların kendisi için balon uçurduğu anları paylaştı. O görüntüler izleyenlerin kalplerini ısıtırken umutları da yeşertti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İyi ki varsınız çocuklar!

İyi ki varsınız çocuklar!

Son dönemde kanser hastaları için destek etkinlikleri yapılıyor bildiğiniz üzere. Ali Asaf için başlayan ve kocaman bir etkinliğe dönüşen bu olay kelebek etkisi yarattı ve pek çok kanser hastası için düzenlenmeye başladı. 

Bu durumu farkeden çocuklar da komşuları için bir şey yapmak istedi ve ortaya bu görüntüler çıktı. Çocuklar dünyanın en saf ve masum varlıkları. Onlardan gelen bu desteğin kendisi küçük olsa da anlamı oldukça büyük.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın