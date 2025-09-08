Bir Sokak Röportajında Ekonomi Hakkında Tespitte Bulunan Miniğin Yorumu Hem Güldürdü Hem Üzdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 oranında artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla %1,6’lık artışın gerçekleştiği belirtildi.

Ağaçkakan TV isimli kanal gerçekleştirdiği sokak röportajında bu veriyi, simit satan bir çocukla paylaştı ve onun ekonomi hakkındaki görüşlerini aldı. Çocuğun verdiği cevap hem güldürdü hem de uzun uzun düşündürdü.