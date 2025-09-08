onedio
Bir Sokak Röportajında Ekonomi Hakkında Tespitte Bulunan Miniğin Yorumu Hem Güldürdü Hem Üzdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2025 - 16:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,8 oranında artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla %1,6’lık artışın gerçekleştiği belirtildi.

Ağaçkakan TV isimli kanal gerçekleştirdiği sokak röportajında bu veriyi, simit satan bir çocukla paylaştı ve onun ekonomi hakkındaki görüşlerini aldı. Çocuğun verdiği cevap hem güldürdü hem de uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOS5ax...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Ekonomi büyümüşse ben neden kafamda tepsiyle geziyorum."

Bildiğiniz üzere son dönemde ekonomi, 7'den 70'e herkesin gündemi. Küçük çocuklar bile para hesabı yapmaya başladı. Özellikle öğrenciler hem okul açılırken gerekli malzemeleri temin etmekte zorlanan ailelerini görüyor hem de kantin fiyatlarından doğrudan etkileniyor. Bu sebeple her birinin ekonomi hakkında bir fikri var.

