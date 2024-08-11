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ODTÜ'den Mezun Olan Genç Kadın İş Bulma Sürecini Anlattı: 'Teklif Edilen Şartlarca Çalışmak Mümkün Değil'

ODTÜ'den Mezun Olan Genç Kadın İş Bulma Sürecini Anlattı: 'Teklif Edilen Şartlarca Çalışmak Mümkün Değil'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.08.2024 - 17:04

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan genç kadın iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklara isyan etti. Şirketlerin İstanbul gibi bir kentte çok az maaşla çok fazla iş yükü yüklemek istediğini söyleyen kadın, 'Bana 'Cumartesi işe gelmek sizin için uygun mu?' 'Akşam 6'dan sonra çalışabilir misini?' diye sorular soruyorlar. Ailem bana destek olmasa bu şartlarda çalışabilmem mümkün değil. Bu da garip bir durum mezun olana kadar ailem bana destek oluyor, iş hayatına girdikten sonra da mı ailem destek almam gerekecek. Bence Türkiye'de yeni mezun olarak iş bulmak çok sıkıntılı.' diyerek tepki gösterdi. 

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) endüstri mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan genç kadının tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) endüstri mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan genç kadının tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Mezun olmadan önce 'ODTÜ'den mezun olan işsiz kalmaz.' diye düşündüğünü söyleyen genç kadın, şirketlerin taleplerinin fazlalığı ve düşük ücret politikaları sebebiyle bir süre işsiz kaldığını söyledi. Teklif edilen maşlarla İstanbul gibi bir kentte ailesinin yardımı olmadan yaşayamayacağını söyleyen kadın, 'Bana 'Cumartesi işe gelmek sizin için uygun mu?' 'Akşam 6'dan sonra çalışabilir misini?' diye sorular soruyorlar ve komik takamlar teklif ediyorlar. Ailem bana destek olmasa bu şartlarda çalışabilmem mümkün değil. Bu da garip bir durum mezun olana kadar ailem bana destek oluyor, iş hayatına girdikten sonra da mı ailem destek almam gerekecek. Bence Türkiye'de yeni mezun olarak iş bulmak çok sıkıntılı.' ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler; 📹

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