ODTÜ'den Mezun Olan Genç Kadın İş Bulma Sürecini Anlattı: 'Teklif Edilen Şartlarca Çalışmak Mümkün Değil'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan genç kadın iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklara isyan etti. Şirketlerin İstanbul gibi bir kentte çok az maaşla çok fazla iş yükü yüklemek istediğini söyleyen kadın, 'Bana 'Cumartesi işe gelmek sizin için uygun mu?' 'Akşam 6'dan sonra çalışabilir misini?' diye sorular soruyorlar. Ailem bana destek olmasa bu şartlarda çalışabilmem mümkün değil. Bu da garip bir durum mezun olana kadar ailem bana destek oluyor, iş hayatına girdikten sonra da mı ailem destek almam gerekecek. Bence Türkiye'de yeni mezun olarak iş bulmak çok sıkıntılı.' diyerek tepki gösterdi.