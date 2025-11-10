onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW TV Kapatılıyor İddiasından Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Nasıl Öldüğüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

NOW TV Kapatılıyor İddiasından Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Nasıl Öldüğüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 23:59

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 'Mustafa' Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı.

1. 'Mustafa' Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı.

Doğa, Firaz ve Işıl karakterleriyle birlikte Mustafa'nın da diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Karaktere hayat veren Emrah Altıntoprak, diziden ayrılık nedeniyle ilgili konuştu.

Detaylar:

2. NOW TV kapatılabilir!

2. NOW TV kapatılabilir!

NOW TV'nin 2025 başında yaşadığı İstanbul Now TV ile marka krizinde yeni bir gelişme yaşandı. RTÜK'ün kanalı kapatabileceği öğrenildi.

Detaylar:

3. Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak bölümünde dört oyuncu diziden ayrılıyor.

3. Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak bölümünde dört oyuncu diziden ayrılıyor.

Diziden nasıl ayrılacakları merak edilen Doğa, Mustafa ve Işıl'ın diziye nasıl veda edeceği fragmanda verildi. Doğa, Mustafa ve Işıl nasıl ölüyor?

Detaylar:

4. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

4. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

3-9 Kasım haftasında yine reyting yarışı vardı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirvedeki ısrarı sürdü.

Detaylar:

5. Bereketli Topraklar reytinglerde istenen sonuca ulaşamadı.

5. Bereketli Topraklar reytinglerde istenen sonuca ulaşamadı.

Düşük reytinglerle ilerleyen dizinin erken final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler dizi hakkında yorumlarını esirgemedi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'ne ve Doğa karakterine veda ediyor.

6. Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'ne ve Doğa karakterine veda ediyor.

Sette son gününü geride bırakan Sıla Türkoğlu, ekibe veda etti. Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ın jestini paylaştı.

Detaylar:

7. A.B.İ. dizisi sete çıktı.

7. A.B.İ. dizisi sete çıktı.

Dizinin setinden fotoğraflar birer birer gelirken bir fotoğraf da Afra Saraçoğlu'ndan geldi. Saraçoğlu'nun imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Detaylar:

8. Taşacak Bu Deniz'de rol alan alzheimer hastası kadın sosyal medyada gündem oldu.

8. Taşacak Bu Deniz'de rol alan alzheimer hastası kadın sosyal medyada gündem oldu.

Aynı oyuncunun 2 farklı dizide daha anne rolünde oynaması sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Oyuncu, çok konuşuldu.

Detaylar:

9. Aynadaki Yabancı oyuncusu Caner Topçu, erken final kararıyla ilgili konuştu.

9. Aynadaki Yabancı oyuncusu Caner Topçu, erken final kararıyla ilgili konuştu.

Aynadaki Yabancı dizisi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca 7. bölümde final kararı alındı. Caner Topçu, kararla ilgili konuştu.

Detaylar:

10. Sete çıkan A.B.İ. dizisinin kadrosuna son anda bir oyuncu dahil oldu.

10. Sete çıkan A.B.İ. dizisinin kadrosuna son anda bir oyuncu dahil oldu.

Geçtiğimiz gün sete çıkan A.B.İ. dizisinin kasım sonu ya da aralık başında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Diziye son anda bir oyuncu daha dahil oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın