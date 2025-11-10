NOW TV Kapatılıyor İddiasından Kızılcık Şerbeti Karakterlerinin Nasıl Öldüğüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. 'Mustafa' Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı.
2. NOW TV kapatılabilir!
3. Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak bölümünde dört oyuncu diziden ayrılıyor.
4. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
5. Bereketli Topraklar reytinglerde istenen sonuca ulaşamadı.
6. Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'ne ve Doğa karakterine veda ediyor.
7. A.B.İ. dizisi sete çıktı.
8. Taşacak Bu Deniz'de rol alan alzheimer hastası kadın sosyal medyada gündem oldu.
9. Aynadaki Yabancı oyuncusu Caner Topçu, erken final kararıyla ilgili konuştu.
10. Sete çıkan A.B.İ. dizisinin kadrosuna son anda bir oyuncu dahil oldu.
