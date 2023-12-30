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Müslüman Olduğunu Söyledikten Sonra Trans Birey Açıklaması Yapan Kişi Tartışma Yarattı

Müslüman Olduğunu Söyledikten Sonra Trans Birey Açıklaması Yapan Kişi Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 14:00

Geçtiğimiz günlerde trans bir TikTok kullanıcısı, hesabında paylaştığı bir videoyla infiale sebep oldu. 'Ben Müslüman bir kadınım, taklit yapmıyorum.' diyen birey, sosyal medyayı tam anlamıyla ikiye böldü.

Kaynak: https://twitter.com/EndWokeness/statu...
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Geçtiğimiz günlerde yabancı bir TikTok kullanıcısı paylaştığı bir videoya tam anlamıyla infial yarattı.

Geçtiğimiz günlerde yabancı bir TikTok kullanıcısı paylaştığı bir videoya tam anlamıyla infial yarattı.

Kendini "Müslüman bir kadın" olarak tanımlayan bir trans birey, kendisine gelen "Neden kadın müslümanları canlandırıyorsun?" sorusuna "Ben hiçbir şey canlandırmıyorum. Ben Müslüman bir kadınım." cevabını verdi.

Kendini "Müslüman bir kadın" olarak tanımlayan bir trans birey, kendisine gelen "Neden kadın müslümanları canlandırıyorsun?" sorusuna "Ben hiçbir şey canlandırmıyorum. Ben Müslüman bir kadınım." cevabını verdi.

Videonun altına ise "Sen biyolojik olarak erkeksin." deseler de bu kişi kendisini "kadın" ve "Müslüman" olarak tanımladığını dile getiriyor.

Videonun altına ise "Sen biyolojik olarak erkeksin." deseler de bu kişi kendisini "kadın" ve "Müslüman" olarak tanımladığını dile getiriyor.

Videonun devamında ise kendisi, "Ben Müslüman kadınların giydiği şeyleri giyiyorum. Çünkü tam olarak öyleyim." diyor.

Videonun devamında ise kendisi, "Ben Müslüman kadınların giydiği şeyleri giyiyorum. Çünkü tam olarak öyleyim." diyor.

Bu videoya gelen tepkiler ise şu şekilde👇

Bu videoya gelen tepkiler ise şu şekilde👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

"Duyduğum tek şey 'Zihinsel sorunlarım var.'"

"Duyduğum tek şey 'Zihinsel sorunlarım var.'"
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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"Ona kim söylemek ister?"

"Ona kim söylemek ister?"
twitter.com

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twitter.com

"Trollüyor galiba."

"Trollüyor galiba."
twitter.com

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twitter.com

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